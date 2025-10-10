Nairoby Duarte abre su propio camino con el concierto "Otra mujer"

Nairoby Duarte promete una noche especial en el Bar Juan Lockward, donde compartirá temas de su repertorio y estrenos de su más reciente propuesta musical. ( SUMINISTRADA POR LA ARTISTA. )

La cantautora dominicana Nairoby Duarte presentará Otra mujer, su primer concierto en solitario, este viernes 10 de octubre, a las 9:00 p.m., en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional.

Con una sólida reputación en el canto por su calidad y versatilidad interpretativa, Duarte debutó como solista hace poco tiempo, luego de permanecer durante once años en la banda RetroJazz, que lidera el maestro Pengbian Sang, donde logró proyectarse y ganar el reconocimiento del público.

"Para mí, este primer show es un paso agigantado. Representa algo hermoso, porque es una etapa importante de mi vida donde puedo sentir que la vida me dijo: ´Bueno, ya estás preparada para andar sola´, y yo estoy feliz, feliz, con mucha ilusión. Habrá de todo. Habrá mucha alma en ese gran primer evento", expresó la artista.

Detalles del concierto

"Veo una gran campaña de solidaridad de mis colegas. No hay algo más hermoso y más grande que el apoyo moral. Esa mano detrás de ti diciendo: ´Estoy contigo, creo en ti´. La verdad, no puedo contar con palabras la emoción que se siente al saber que cuentas con tu gente y que es de una manera genuina. Yo estoy demasiado feliz", compartió Nairoby.

La artista estará acompañada de una banda de cinco músicos, dirigida por Álvaro Dinzey, e invitados especiales como Maridalia Hernández, a quien admira profundamente, además de Adalgisa Pantaleón y Frank Ceara, entre otros. "Y bueno, tendremos sorpresas", adelantó.

La banda dirigida por Dinzey la integran, Otoniel Nicolás, Osvaldo Madera, Eudy Ramírez y Eliana Berreta.

Otra mujer

"¿Por qué Otra mujer? Bueno, porque definitivamente soy otra mujer. Me considero en una etapa que me ha dado una nueva perspectiva y nuevas herramientas. Y también por una canción inédita titulada Otra mujer. Estas dos razones van de la mano con el título del show", explicó.

"Estoy muy feliz y agradecida por cómo me han recibido y por el apoyo que he tenido de los medios. La verdad, es algo que me llena de orgullo y alegría. Como tú me comentabas, a veces uno dice: ´No, que no nos ven´, pero sí nos ven; lo que hay es que estar ahí", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/nairoby-duarte23-efb655f1.jpg La cantautora dominicana Nairoby Duarte se presentará este viernes en el Bar Juan Lockward con un concierto íntimo cargado de emociones y nuevas canciones.

Su carrera en solitario

"Para mí esto ha sido algo maravilloso, porque tengo un largo tiempo viajando en este trayecto de la música. Primero como corista, me entrené en los estudios, luego ya en las tarimas fui corista de Maridalia y de un sinnúmero de artistas dominicanos. Eso fue una preparación hermosa, porque hoy puedo decir: estoy preparada", afirmó Duarte.

"Luego llegué a manos del maestro Pengbian Sang y fue un recibimiento hermoso, un proceso de aprendizaje tan bonito y completo porque estaba entre grandes músicos. Llegar hasta aquí ha sido un recorrido de preparación, amor y correcciones. Eso me ha traído hasta hoy", agregó.

Sobre su paso por RetroJazz, recordó: "Cuando entré decía: ´¿A cantar jazz? ¿Cómo voy a lograr eso?´ Sin embargo, la vida me fue llevando. Pasaron once años, pero no se sintieron porque fueron de amor, aprendizaje y crecimiento".

Versatilidad y talento

Nairoby explica que su capacidad para adaptarse a distintos estilos ha sido una ventaja: "Gracias al talento que vino conmigo, como ese pan que traen los niños debajo del brazo. En los estudios uno se pule mucho porque te llegan todos los géneros y tienes que dominarlos. Me fui puliendo en la variedad, y eso me caracteriza. Doy gracias a Dios por esa versatilidad".

"Vengo de una familia cristiana, evangélica. Mi papá era pianista. Recuerdo tener cinco años cantando a su lado, siempre con su piano. La casa vivía llena de músicos. Ese fue mi modo de vida", narró.

Ser mujer en la música

"Es muy retador. Sin embargo, he querido aferrarme a mi fe, a mis principios. Sé que aunque te prepares, hay un don, un regalo del cielo. Si está para mí ser la mujer de grandes multitudes, eso va a pasar. Claro, nos toca fajarnos un poquito más", señaló.

"También por el género, imagino que cuesta más. Somos un país tropical con mujeres posicionadas como Miriam o Milly, pero me siento muy bien y creo que voy por buen camino", agregó.

Su primer disco

"Tenemos ya casi listo mi primer disco. Viene impregnado de mucho agradecimiento y amor. Mis amigos, que son los mejores, están ahí apoyándome y tocando. La calidad se impone. Me tocó la calidad y yo muy feliz", destacó.

Sobre su propuesta musical, dijo: "Vengo con bachata, con Otra mujer, con una fusión electrónica. Se llama Imagino. Hay versatilidad, pero siempre con base en la fusión. Esa soy yo, eso me caracteriza".

El álbum incluirá temas de su autoría y de otros compositores. "Hay canciones mías y de autores como Fernando Osorio, lo cual es un privilegio. También espero incluir algo de mi amigo y hermano France Ara", adelantó.

Proyección y futuro



Duarte confía en el impulso que le brinda la empresa Música por un Tubo, que respalda su carrera: "Ya eso no es tan común. Me tocó una empresa que cree en los artistas, y estoy agradecida por esa ayuda". Sobre sus aspiraciones, señaló: "Creo que con esta oportunidad será más fácil hacer mis propios eventos. No podemos tapar el sol con un dedo: las inversiones van más a lo bailable. Pero creo que hay espacio para todos. Siempre habrá público para lo que hacemos". Finalmente, expresó su gratitud: "Muchísimas gracias. Para mí es más que un honor contar con su apoyo. No todo el mundo puede contar esta historia, y yo estoy muy agradecida".

Fecha: viernes 10 de octubre

Hora: 9:00 pm.

Lugar: Bar Juan Lockward, Teatro Nacional

Boletas en Tix.do