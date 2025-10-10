"Propuesta indecente" de Romeo Santos, la segunda mejor canción latina del siglo XXI según Billboard
Billboard publica el ranking definitivo de las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI, con "Despacito" en el primer puesto
La bachata dominicana continúa rompiendo barreras a nivel global, y esta vez lo hace de la mano de Romeo Santos.
Su éxito "Propuesta indecente" (2013) ha sido reconocido por la revista Billboard como la segunda mejor canción latina del siglo XXI, solo por detrás del fenómeno mundial "Despacito" (2017) de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.
Según el artículo publicado por la prestigiosa revista estadounidense, la voz ultrasuave y dulce de Santos llevó la bachata de la diáspora dominicana a una audiencia global, posicionándolo como un ícono del género.
La canción formó parte del álbum Fórmula, Vol. 2, lanzado en 2014, que debutó en el número 1 del listado Top Latin Albums. "Propuesta indecente" fue clave en ese éxito y se mantuvo en la cima del ranking Hot Latin Songs durante cuatro semanas consecutivas.
Las 10 Mejores Canciones Latinas del Siglo XXI según Billboard
El listado de las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI fue publicado como parte de la cobertura especial de Billboard en el marco de la Latin Music Week, antesala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.
- La selección cubre el período desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024, y se basa en el rendimiento estadístico de cada tema en los listados Top Latin Albums y Hot Latin Songs.
Romeo Santos también fue colocado como el segundo mejor artista del siglo XXI, sólo detrás de Bad Bunny, mientras, Aventura, grupo del que formó parte, fue situado en el octavo puesto. Prince Roice ocupa el 16 y el catautor Juan Luis Guerra está en el puesto 51.
Bad Bunny lidera la lista de artistas
Además del ranking de canciones, Billboard reveló su lista histórica de los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI, encabezada por el puertorriqueño Bad Bunny, quien en menos de una década ha redefinido el panorama musical latino.
El artista urbano ha colocado 9 álbumes en el puesto 1 del Top Latin Albums y 16 sencillos en el número 1 de Hot Latin Songs. Con 89 canciones en el top 10 de ese listado, el "Conejo Malo" se convierte en el artista más dominante de la era moderna.