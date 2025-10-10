"Propuesta indecente" de Romeo Santos, la segunda mejor canción latina del siglo XXI según Billboard

La canción "Propuesta Indecente" de Romeo Santos alcanzó las dos billones de visitas en YouTube. La canción se ubica en el segundo puesto de las mejores canciones latinas del siglo XXI, según la revista Billboard. En la imagen se ve al artista junto a la actriz mexicana Eisa González, protagonista del audiovisual. ( FUENTE EXTERNA )

La bachata dominicana continúa rompiendo barreras a nivel global, y esta vez lo hace de la mano de Romeo Santos.

Su éxito "Propuesta indecente" (2013) ha sido reconocido por la revista Billboard como la segunda mejor canción latina del siglo XXI, solo por detrás del fenómeno mundial "Despacito" (2017) de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.

Según el artículo publicado por la prestigiosa revista estadounidense, la voz ultrasuave y dulce de Santos llevó la bachata de la diáspora dominicana a una audiencia global, posicionándolo como un ícono del género.

La canción formó parte del álbum Fórmula, Vol. 2, lanzado en 2014, que debutó en el número 1 del listado Top Latin Albums. "Propuesta indecente" fue clave en ese éxito y se mantuvo en la cima del ranking Hot Latin Songs durante cuatro semanas consecutivas.

Las 10 Mejores Canciones Latinas del Siglo XXI según Billboard

Posición Canción Artista(s) Año 1 Despacito Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber 2017 2 Propuesta indecente Romeo Santos 2013 3 Dakiti Bad Bunny & Jhay Cortez 2020 4 A puro dolor Son by Four 2000 5 RITMO (Bad Boys for Life) Black Eyed Peas x J Balvin 2019 6 No me doy por vencido Luis Fonsi 2008 7 El perdón Nicky Jam & Enrique Iglesias 2015 8 Me porto bonito Bad Bunny & Chencho Corleone 2022 9 La tortura Shakira feat. Alejandro Sanz 2005 10 Te quiero Flex 2007

El listado de las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI fue publicado como parte de la cobertura especial de Billboard en el marco de la Latin Music Week, antesala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

La selección cubre el período desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024, y se basa en el rendimiento estadístico de cada tema en los listados Top Latin Albums y Hot Latin Songs.

Romeo Santos también fue colocado como el segundo mejor artista del siglo XXI, sólo detrás de Bad Bunny, mientras, Aventura, grupo del que formó parte, fue situado en el octavo puesto. Prince Roice ocupa el 16 y el catautor Juan Luis Guerra está en el puesto 51.

Bad Bunny lidera la lista de artistas

Además del ranking de canciones, Billboard reveló su lista histórica de los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI, encabezada por el puertorriqueño Bad Bunny, quien en menos de una década ha redefinido el panorama musical latino.

El artista urbano ha colocado 9 álbumes en el puesto 1 del Top Latin Albums y 16 sencillos en el número 1 de Hot Latin Songs. Con 89 canciones en el top 10 de ese listado, el "Conejo Malo" se convierte en el artista más dominante de la era moderna.