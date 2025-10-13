Fernando Villalona encabeza espectáculo de música y tradición en la Arena Panaca

Frnando Villalona encabeza el espectáculo más dominicano del año ( SUMINISTRADA )

l carisma de Fernando Villalona llenará de música y orgullo nacional la primera edición de "Fiesta Dominicana", un evento que se celebrará el sábado 25 de octubre a las 8:00 de la noche en Panaca República Dominicana, con una propuesta que promete una noche inolvidable donde se fusionarán la cultura, la música y las tradiciones del país.

La actividad incluirá el majestuoso espectáculo Travesía World Show, que se presentará en la Arena Panaca como parte de la apertura de esta vibrante jornada cultural. La experiencia combinará música, danza, acrobacia y exhibiciones de caballos en un montaje descrito como "una experiencia mágica pocas veces vista en Latinoamérica".

El director comercial de Panaca República Dominicana, Reyson Pimentel, destacó que se trata de un espectáculo concebido para exaltar la identidad nacional.

"La cultura dominicana se vivirá en grande en Panaca junto al inigualable Fernando Villalona", afirmó Pimentel.

El empresario agregó que la voz y el esplendor de El Mayimbe se unirán a las tradiciones criollas en una noche para celebrar el orgullo de ser dominicano con la mejor representación del merengue, fusionado con Travesía, el show ecuestre de clase mundial.

"Fiesta Domincana"

El lanzamiento de "Fiesta Dominicana" tendrá como escenario la Plaza Herencia y busca consolidarse como una celebración anual de la dominicanidad, con música, gastronomía típica, cócteles de la casa y alegría caribeña.

A lo largo de su exitosa carrera, Fernando Villalona ha interpretado diversos géneros musicales, desde la balada y el bolero hasta el merengue y la bachata, con éxitos como Dominicano soy, Tabaco y ron, Compañera, Déjame volver, Te amo demasiado, La hamaquita y El gusto.

Las boletas están disponibles en www.panaca.do y, para más información, el público puede comunicarse al teléfono 849-507-1460.