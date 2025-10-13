El merenguero Henry Hierro "enfrenta una situación médica delicada, pero con buen ánimo"

El cantante Henry Hierro en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La familia Hierro Fernández informó este lunes que el cantante y músico dominicano Henry Hierro atraviesa un delicado proceso de salud, aunque actualmente se encuentra estable y en buen estado de ánimo, bajo el cuidado de un equipo médico especializado.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la familia expresó su agradecimiento por las múltiples muestras de afecto, oraciones y mensajes de apoyo que han recibido de colegas, amigos y seguidores tanto dentro como fuera del país.

"Su mayor deseo es recuperarse pronto para volver a los escenarios y continuar compartiendo su arte, la pasión que ha dado sentido a toda su vida", dice la nota.

La familia enfatizó que, en estos momentos, su prioridad es garantizar la tranquilidad y el espacio necesarios para que el artista pueda concentrarse en su recuperación. Por ello, pidieron comprensión y respeto a su privacidad.

Conocido como una figura emblemática de la música tropical, Henry Hierro es también un hombre de profunda espiritualidad, y según sus allegados, se mantiene firme en la fe, confiando en que Dios le devolverá la salud.

"La música me da fuerza, pero el amor de mi público me sana", expresó el propio Henry en el mensaje incluido en el comunicado.

Comunicaciones oficiales

La familia también informó que toda información oficial sobre el estado de salud del artista será comunicada únicamente a través de sus redes sociales verificadas o por medio de su hermano, Willy Hierro, quien ha sido designado como vocero autorizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/tatiana-capote-1-486c757d.jpg

Henry Hierro es reconocido por su destacada trayectoria como uno de los pioneros del merengue de los años 80 y por su invaluable aporte a la música dominicana. Su legado musical ha dejado huella en varias generaciones, y hoy su público espera con esperanza su pronta recuperación.

Te puede interesar "No estoy muerta aún": Dolly Parton despeja rumores sobre su salud