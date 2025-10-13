×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Gira Universitaria
Gira Universitaria

La Gira Universitaria 2025 regresa con una propuesta ampliada para celebrar el talento joven

En esta edición, el proyecto amplía su propuesta con artistas invitados sorpresa, que se presentarán de forma rotativa en diferentes universidades del país

    Expandir imagen
    La Gira Universitaria 2025 regresa con una propuesta ampliada para celebrar el talento joven
    La gira, impulsada por el artista Gabriel Pagán, recorrerá entre los meses de octubre, noviembre y diciembre diversas universidades del país. (FUENTE EXTERNA)

    La Gira Universitaria regresa por tercer año consecutivo, y esta vez lo hace con una visión más amplia y transformadora.

    En su edición 2025, este proyecto gratuito solo para estudiantes se consolida como un movimiento creativo que celebra la innovación, el talento joven y el emprendimiento dominicano, conectando a universidades, marcas y artistas en torno a la cultura y la economía naranja. 

    Producida por United Talent Factory, empresa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de entretenimiento de la mano de Gabriel Pagán, la gira recorrerá entre los meses de octubre, noviembre y diciembre diversas universidades del país.

    “Queremos que la Gira Universitaria sea un espacio que celebre la creatividad y la innovación en la República Dominicana, donde artistas, emprendedores, académicos y empresas se conecten para co-crear y fomentar la colaboración”, explicó el artista Gabrien Pagán.

    En esta edición, la Gira Universitaria amplía su propuesta con artistas invitados sorpresa, que se presentarán de forma rotativa en cada fecha. Además, la gira incluirá ‘Unilandia’, un mercadillo creativo que se convertirá en punto de encuentro para la tecnología, el arte, la gastronomía, la moda y la música.

    Premios

    Los universitarios podrán participar en una rifa nacional que se llevará a cabo de forma digital, registrándose a través del portal www.girauniversitariard.com o escaneando el código QR oficial.

    Incluso si no eres estudiante, también puedes participar para ganar. Solo necesitas seguir los siguientes pasos:

    1. Registrarte en la página oficial de la Gira Universitaria www.girauniversitariard.com.
    2. Consumir 600 pesos o más en la app de PedidosYa (mientras más pedidos realices más oportunidades tienes de ganar cualquiera de los premios).

    Entre los premios destacan un carro, un motor, dinero en efectivo, productos Samsung y vuelos con Arajet.

    Expandir imagen
    Infografía

    Aliados

    A través de su programa “Samsung EPP”, la marca ofrecerá descuentos de hasta un 45 % y combos especiales para estudiantes y docentes, además del programa Eco Canje, que permite entregar dispositivos antiguos como parte del pago. 

    Durante la gira, Samsung contará con zonas de experiencia interactivas donde los asistentes podrán conocer sus últimas innovaciones con inteligencia artificial integrada.

    “Nos emociona formar parte de esta tercera edición, llevando regalos, sorpresas y grandes premios”, expresó Clara Francisco, Head of Mobile Experience de Samsung República Dominicana.

    Como parte de su impacto positivo, la Gira destinará un 10 % de los beneficios a la Fundación Yo Existo, organización dedicada a fomentar la educación de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, además de brindar asistencia a comunidades necesitadas.

    Calendario de la Gira Universitaria

    Octubre

    • Viernes 10 -Utesa Santiago
    • Viernes 17 -Universidad Católica Nordestana, San Francisco de Macorís
    • Jueves 23 -UASD
    • Jueves 30 -Unphu

    Noviembre

    • Jueves 06 -Unibe
    • Jueves 13 -Intec
    • Cierre -Anfiteatro de Puerto Plata
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.