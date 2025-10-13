La Gira Universitaria 2025 regresa con una propuesta ampliada para celebrar el talento joven

La gira, impulsada por el artista Gabriel Pagán, recorrerá entre los meses de octubre, noviembre y diciembre diversas universidades del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Gira Universitaria regresa por tercer año consecutivo, y esta vez lo hace con una visión más amplia y transformadora.

En su edición 2025, este proyecto gratuito solo para estudiantes se consolida como un movimiento creativo que celebra la innovación, el talento joven y el emprendimiento dominicano, conectando a universidades, marcas y artistas en torno a la cultura y la economía naranja.

Producida por United Talent Factory, empresa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de entretenimiento de la mano de Gabriel Pagán, la gira recorrerá entre los meses de octubre, noviembre y diciembre diversas universidades del país.

“Queremos que la Gira Universitaria sea un espacio que celebre la creatividad y la innovación en la República Dominicana, donde artistas, emprendedores, académicos y empresas se conecten para co-crear y fomentar la colaboración”, explicó el artista Gabrien Pagán.

En esta edición, la Gira Universitaria amplía su propuesta con artistas invitados sorpresa, que se presentarán de forma rotativa en cada fecha. Además, la gira incluirá ‘Unilandia’, un mercadillo creativo que se convertirá en punto de encuentro para la tecnología, el arte, la gastronomía, la moda y la música.

Premios

Los universitarios podrán participar en una rifa nacional que se llevará a cabo de forma digital, registrándose a través del portal www.girauniversitariard.com o escaneando el código QR oficial.

Incluso si no eres estudiante, también puedes participar para ganar. Solo necesitas seguir los siguientes pasos:

Registrarte en la página oficial de la Gira Universitaria www.girauniversitariard.com. Consumir 600 pesos o más en la app de PedidosYa (mientras más pedidos realices más oportunidades tienes de ganar cualquiera de los premios).

Entre los premios destacan un carro, un motor, dinero en efectivo, productos Samsung y vuelos con Arajet.

Aliados

A través de su programa “Samsung EPP”, la marca ofrecerá descuentos de hasta un 45 % y combos especiales para estudiantes y docentes, además del programa Eco Canje, que permite entregar dispositivos antiguos como parte del pago.

Durante la gira, Samsung contará con zonas de experiencia interactivas donde los asistentes podrán conocer sus últimas innovaciones con inteligencia artificial integrada.

“Nos emociona formar parte de esta tercera edición, llevando regalos, sorpresas y grandes premios”, expresó Clara Francisco, Head of Mobile Experience de Samsung República Dominicana.

Como parte de su impacto positivo, la Gira destinará un 10 % de los beneficios a la Fundación Yo Existo, organización dedicada a fomentar la educación de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, además de brindar asistencia a comunidades necesitadas.

Calendario de la Gira Universitaria

Octubre

Viernes 10 - Utesa Santiago

Viernes 17 - Universidad Católica Nordestana , San Francisco de Macorís

, San Francisco de Macorís Jueves 23 - UASD

Jueves 30 -Unphu

Noviembre

Jueves 06 - Unibe

Jueves 13 - Intec

Cierre -Anfiteatro de Puerto Plata

