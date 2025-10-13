Rod Stewart llevará su gira de despedida a Santo Domingo

El legendario intérprete británico se presenta este martes 14 de octubre en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico, en Santo Domingo, en un concierto producido por SD Concerts. ( SUMINISTRADA )

Todo está preparado para el esperado concierto que ofrecerá Rod Stewart este martes 14 de octubre en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico, como parte de su gira mundial One Last Time.

La apertura de las puertas será a las 6:00 de la tarde y el espectáculo iniciará puntualmente a las 9:00 de la noche. Las entradas al evento se habilitarán por las avenidas Ortega y Gasset, Máximo Gómez y 27 de Febrero.

El legendario artista británico promete una noche inolvidable llena de sus más grandes éxitos, interpretados con la energía y carisma que lo han convertido en una de las voces más emblemáticas del rock.

La producción confirmó que el montaje del escenario, así como el sistema de luces y sonido, están completamente listos para recibir a miles de fanáticos que se darán cita para disfrutar de temas como Maggie May, Da Ya Think I´m Sexy? y Sailing.

De la gira

El evento forma parte de una de las últimas giras internacionales de Rod Stewart, quien se despide de los grandes escenarios tras más de cinco décadas de trayectoria musical. El artista ya se encuentra en el país para esta cita con su público dominicano.

El legendario cantautor, dos veces incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, llega de la mano de la empresa SD Concerts, del empresario artístico Saymon Díaz.

Stewart es ampliamente conocido por clásicos como I Don´t Want To Talk About It, Forever Young, The First Cut Is The Deepest, Young Turks y Have I Told You Lately, entre muchos otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/road-stwart-b8bed1d6.jpeg Rod Stewart durante una de las paradas de su gira mundial "One Last Time", con la que se despide de los grandes escenarios tras más de cinco décadas de carrera musical.

Detalles del concierto

Fecha: Martes 14 de octubre

Hora: 9:00 p.m. (apertura a las 6:00 p.m.)

9:00 p.m. (apertura a las 6:00 p.m.) Lugar: Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico

del Centro Olímpico Producción: SD Concerts / Saymon Díaz

/ Información adicional: @SDConcerts / @tuboleta.com.do

Quienes deseen conocer las rutas de acceso pueden consultar el video explicativo publicado en la cuenta de Instagram @SDConcerts y en @tuboleta.com.do, donde se ofrece información sobre el recorrido hacia el estadio.

La despedida

Se recuerda al público la importancia de la puntualidad, ya que el concierto comenzará estrictamente a las 9:00 p.m. para cumplir con el cronograma de producción.

"One Last Time" marca la despedida definitiva del astro británico de los escenarios dominicanos, cerrando un capítulo histórico en su relación con el público local.