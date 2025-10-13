Rod Stewart llevará su gira de despedida a Santo Domingo
El icónico cantante británico ofrecerá este martes su último concierto en el país, como parte de su gira de despedida "One Last Time", en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico, bajo la producción de SD Concerts
Todo está preparado para el esperado concierto que ofrecerá Rod Stewart este martes 14 de octubre en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico, como parte de su gira mundial One Last Time.
La apertura de las puertas será a las 6:00 de la tarde y el espectáculo iniciará puntualmente a las 9:00 de la noche. Las entradas al evento se habilitarán por las avenidas Ortega y Gasset, Máximo Gómez y 27 de Febrero.
El legendario artista británico promete una noche inolvidable llena de sus más grandes éxitos, interpretados con la energía y carisma que lo han convertido en una de las voces más emblemáticas del rock.
La producción confirmó que el montaje del escenario, así como el sistema de luces y sonido, están completamente listos para recibir a miles de fanáticos que se darán cita para disfrutar de temas como Maggie May, Da Ya Think I´m Sexy? y Sailing.
De la gira
El evento forma parte de una de las últimas giras internacionales de Rod Stewart, quien se despide de los grandes escenarios tras más de cinco décadas de trayectoria musical. El artista ya se encuentra en el país para esta cita con su público dominicano.
El legendario cantautor, dos veces incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, llega de la mano de la empresa SD Concerts, del empresario artístico Saymon Díaz.
Stewart es ampliamente conocido por clásicos como I Don´t Want To Talk About It, Forever Young, The First Cut Is The Deepest, Young Turks y Have I Told You Lately, entre muchos otros.
Detalles del concierto
- Fecha: Martes 14 de octubre
- Hora: 9:00 p.m. (apertura a las 6:00 p.m.)
- Lugar: Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico
- Producción: SD Concerts / Saymon Díaz
- Información adicional: @SDConcerts / @tuboleta.com.do
Quienes deseen conocer las rutas de acceso pueden consultar el video explicativo publicado en la cuenta de Instagram @SDConcerts y en @tuboleta.com.do, donde se ofrece información sobre el recorrido hacia el estadio.
La despedida
Se recuerda al público la importancia de la puntualidad, ya que el concierto comenzará estrictamente a las 9:00 p.m. para cumplir con el cronograma de producción.
"One Last Time" marca la despedida definitiva del astro británico de los escenarios dominicanos, cerrando un capítulo histórico en su relación con el público local.