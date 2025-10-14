Alex Bueno revela que fue operado de un tumor con células cancerosas

El cantante dominicano Alex Bueno informó en sus redes sociales que fue sometido a una cirugía en la cabeza, en la que se le extirpó un tumor con células cancerosas. ( ARCHIVO )

El reconocido artista dominicano Alex Bueno reveló este martes que fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor en la cabeza, el cual contenía células cancerosas, según explicó a través de un video publicado en sus redes sociales.

El intérprete, quien había sido hospitalizado días atrás por un cuadro de hipoglucemia, decidió ofrecer detalles de su estado de salud para evitar rumores o informaciones falsas.

“Saludos, amigos. Esta vez me dirijo a ustedes porque quiero compartir algo muy personal y muy importante. Como ustedes saben, en los últimos días he venido enfrentando algunas complicaciones de salud. Recientemente fui sometido a una cirugía en la cabeza, de donde me extirparon un pequeño tumor y, luego de examinarlo, se descubrió que contenía células cancerosas”, explicó el cantante.

Confía en Dios

Alex Bueno afirmó que se siente bien, aunque los médicos le recomendaron iniciar un tratamiento en las próximas semanas para eliminar cualquier posible rastro de las células malignas.

“Aunque esta noticia ha traído desafíos inesperados, sigo aferrado a mi fe, la fuerza y la convicción de que Dios y la Virgen me acompañan en cada paso. Confío en su plan incluso cuando el camino es difícil de ver”, expresó el artista visiblemente sereno en el video.

El intérprete de Jardín prohibido, A donde vayas y Qué cara más bonita, entre otras, agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas por parte de sus seguidores.

“Puede que no siempre pueda responder a sus mensajes, ya que me estoy enfocando en descansar, sanar y encontrar paz en medio de la tormenta, pero sus deseos significan mucho para mí. Gracias por acompañarme. Creo en la sanación y sé que no estoy solo”, agregó.

Detalles oficiales

Asimismo, aclaró que sus portales digitales serán la única fuente oficial de información sobre su proceso médico:

“Mis portales digitales serán la única fuente de información verídica sobre mi proceso, para que estén al tanto de la verdad y no sean mal informados por algunos creadores de contenido amarillistas que suelen aparecer en casos tan delicados como este”, advirtió.

El artista finalizó su mensaje con optimismo, asegurando que espera reencontrarse pronto con su público.

“Con muchos deseos de volver a cantarles, su alma es buena de siempre. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo. ¡Dios mío!”, concluyó.

Este año, Alex Bueno presentó su disco "El más completo", una producción discográfica que la que reafirma su talento y versatilidad.

Luego de hacer pública su situación de salud, amigos, admiradores y colegas del arte popular expresaron su solidaridad.