Tributo musical a Celia Cruz con Aymée Nuviola en Jazz at Lincoln Center

Aymée Nuviola revivirá los grandes éxitos de Celia Cruz en un tributo lleno de sabor, historia y energía salsera en Jazz at Lincoln Center. ( SUMINISTRADA )

La ganadora del Grammy y Grammy Latino, Aymée Nuviola, se unirá a un elenco estelar de músicos y vocalistas para celebrar el centenario de la inmortal Reina de la Salsa, Celia Cruz (1925-2003).

El evento, titulado "Celia Cruz: A Centennial Celebration!", se llevará a cabo en el prestigioso Rose Theater de Jazz at Lincoln Center los días 17 y 18 de octubre de 2025, y será un vibrante tributo a la trayectoria y el espíritu de la icónica artista cubana.

Nuviola, conocida mundialmente como "La Sonera del Mundo" y reconocida por su magistral interpretación de Celia Cruz en la aclamada serie de televisión homónima, es una elección natural para este emotivo homenaje.

Su profunda conexión con el legado de Celia promete dotar a la celebración de una autenticidad y pasión inigualables.

La dirección musical estará a cargo del maestro Carlos Henríquez, miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra y quien tuvo el privilegio de tocar y grabar con Celia Cruz en los inicios de su carrera.

Él liderará un ensamble de lujo compuesto por estrellas del Latin Jazz y la salsa de Nueva York y Miami, entre ellos Bobby Allende, Marcos López y Carlos Padrón en la percusión, así como Osmany Paredes en el piano.

Aymée Nuviola compartirá el escenario como vocalista junto a los destacados Alain Pérez y Ariacne Trujillo Durán, reviviendo los éxitos atemporales que definieron la carrera de Celia Cruz, como "Usted abusó", "Cúcala", "Cao Cao Maní Picao" y la emblemática "La vida es un carnaval".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/celia-cruz-a694af7d.jpg Celia Cruz murió el 16 de julio de 2003, Fort Lee, Nueva Jersey, Estados Unidos.

"Es un honor inmenso subirme al escenario de Jazz at Lincoln Center para celebrar los 100 años de nuestra Celia. Ella no solo fue una artista, fue un faro de la cultura cubana y un símbolo de alegría inquebrantable", expresó Nuviola.

"Poder cantar su música, que llevo en el alma y que me permitió honrarla a través de la actuación, es un regalo que espero compartir con el público de Nueva York".

El espectáculo promete ser una noche de ritmos explosivos, pasión cubana y la inconfundible energía que ambas artistas —Celia Cruz y Aymée Nuviola— han compartido con el mundo.

Detalles del evento

Evento: Celia Cruz : A Centennial Celebration!

: A Centennial Celebration! Artistas destacados: Aymée Nuviola , Alain Pérez , Ariacne Trujillo Durán y la orquesta dirigida por Carlos Henríquez .

, , Ariacne Trujillo Durán y la orquesta dirigida por . Lugar: Rose Theater , Jazz at Lincoln Center , Nueva York.

, , Nueva York. Fechas: 17 y 18 de octubre de 2025.

de 2025. Boletos e información: visite jazz.org/celia.

Sobre Aymée Nuviola

Nacida en Cuba y radicada en Miami, Aymée Nuviola es cantante, pianista, compositora y actriz multiganadora del Grammy.

Ha lanzado numerosos álbumes aclamados por la crítica y ha colaborado con destacadas figuras de la música latina. Su talento y pasión la han convertido en una embajadora de la música afrocubana en el mundo.