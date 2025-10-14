Muere D´Angelo, el cantante ganador del Grammy que revolucionó el soul y el R&B

D´Angelo, en una imagen de archivo, posa durante una sesión promocional en la que destacó su estilo y personalidad artística. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante estadounidense D´Angelo, una de las voces más influyentes del soul y R&B contemporáneo, falleció este martes a los 51 años en la ciudad de Nueva York tras una batalla privada contra el cáncer de páncreas, según confirmó su familia al medio especializado Variety.

"El brillante astro de nuestra familia ha apagado su luz para nosotros en esta vida... Después de una prolongada y valiente lucha contra el cáncer, con el corazón roto anunciamos que Michael D´Angelo Archer, conocido por sus fanáticos en todo el mundo como D´Angelo, ha sido llamado al hogar eterno, partiendo de esta vida hoy, 14 de octubre de 2025", expresa el comunicado difundido por sus familiares.

La familia agregó que se sienten "eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja tras de sí", al tiempo que pidieron respeto por su privacidad en estos momentos de duelo.

El medio estadounidense TMZ también confirmó la noticia citando fuentes cercanas a la familia y al exmánager del artista, Kedar Massenberg.

Una figura esencial del neo soul

D´Angelo, nacido como Michael Eugene Archer el 21 de marzo de 1966 en Houston, Texas, fue una de las figuras esenciales del movimiento neo soul de finales de los años noventa, junto a artistas como Erykah Badu, Lauryn Hill y Maxwell.

Su álbum Voodoo (2000), considerado una obra maestra del género, le valió el Grammy al Mejor Álbum de R&B y consolidó su reputación como uno de los músicos más innovadores de su generación. Con su inconfundible estilo —mezcla de sensualidad, espiritualidad y virtuosismo musical— dejó una huella imborrable en la música contemporánea.

Entre sus temas más recordados destacan Brown Sugar, Lady y Untitled (How Does It Feel), esta última inmortalizada por un icónico video musical que definió su imagen artística.

D´Angelo deja en vida a dos hijos y una hija, y un legado artístico que sigue inspirando a intérpretes de soul, hip hop y R&B alrededor del mundo.