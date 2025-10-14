Martha Heredia lleva a su bebé a casa tras el alta médica

La cantante Martha Heredia durante una de sus presentaciones artísticas. ( ARCHIVO )

La cantante Martha Heredia compartió en sus redes sociales el momento en que su hija fue dada de alta médica, tras permanecer ingresada por complicaciones derivadas del parto.

La artista expresó su agradecimiento a Dios y al público a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde relató la emoción de poder llevar finalmente a su bebé a casa.

"Me acaban de llamar, señores, que hoy por fin me dan de alta a nuestro bebé. No puedo explicar lo que siento al saber que finalmente podré tenerla en casa y cargarla. Este es el día en que el camino a la clínica se siente más largo", expresó con evidente emoción.

Heredia agradeció también las oraciones y el apoyo recibido de sus seguidores durante el proceso.

"Gracias al Señor y a toda la gente que ha orado y nos ha apoyado como familia, aun sin conocernos. Mis redes y celulares están llenos de mensajes de cariño. En la clínica la gente se paraba y me decía: no te preocupes, tu bebé va a salir bien. Y aquí tenemos a Heralda Felipe, toda la gloria y la gracia de Dios", dijo entre lágrimas de alegría.

La intérprete extendió su gratitud al equipo médico que atendió a su hija y aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a otras madres que atraviesan momentos difíciles.

"Gracias al equipo médico por poner tanto de su parte para que mi hijo esté hoy aquí con nosotros. Soy otra mujer y cada día aprendo más que Dios es grande. A las mujeres que estén pasando por esto, tengan fe, porque sí es posible", manifestó.

Hospitalización

El pasado 6 de octubre, Heredia había revelado que su bebé permanecía hospitalizada desde su nacimiento y que había sido sometida a una cirugía menor, en la que se le colocó un catéter en uno de los pulmones.

La cantante aseguró entonces que, pese a las dificultades, su hija mostraba señales de mejoría y respondió favorablemente al tratamiento.