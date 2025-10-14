El exvocalista de Lostprophets, condenado por pedofilia, muere apuñalado en prisión

Ian Watkins, durante una presentación en vivo con Lostprophets antes de su arresto en 2013. ( FUENTE EXTERNA )

Ian Watkins, exvocalista de la banda de rock británica Lostprophets, murió en prisión tras ser atacado con un arma blanca, según confirmaron las autoridades penitenciarias y la policía de West Yorkshire.

Watkins, de 48 años, cumplía una condena de 29 años de prisión desde diciembre de 2013 por delitos relacionados con abuso sexual infantil, intento de violación y posesión de material ilegal, incluyendo pornografía infantil y contenido relacionado con abuso animal. Su caso generó una amplia cobertura mediática y una fuerte condena pública.

El ataque tuvo lugar el pasado fin de semana en la prisión donde se encontraba recluido. La policía fue alertada por el personal del centro penitenciario sobre un incidente que involucraba a un interno gravemente herido.

Watkins murió en la escena. Posteriormente, las autoridades confirmaron el arresto de dos hombres, de 25 y 43 años, quienes han sido puestos a disposición judicial como sospechosos del homicidio.

Ian Watkins fue conocido por liderar Lostprophets, banda formada en 1997, que logró reconocimiento internacional con varios discos de estudio y millones de copias vendidas. Tras su arresto y condena, la banda fue disuelta y sus integrantes cortaron todo vínculo con el exvocalista.

Las investigaciones sobre el caso continúan en curso.