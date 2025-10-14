El rapero Wilmer Roberts es reconocido en los Premios Dominicanísimos

Wilmer Roberts posa con el reconocimiento recibido en la categoría "Calle con Conciencia" durante los Premios Dominicanísimos 2025, en Boston. ( FUENTE EXTERNA )

Wilmer Roberts fue reconocido en la más reciente edición de los Premios Dominicanísimos, evento que destaca a figuras dominicanas residentes en el exterior.

Recibió el galardón en la categoría "Calle con Conciencia", entregado en esta edición para destacar propuestas musicales con contenido reflexivo o social.

El reconocimiento fue otorgado por el impacto generado por la canción "Querido Duarte", un monólogo dirigido a Juan Pablo Duarte que plantea una reflexión sobre el presente de la República Dominicana en relación con los ideales del fundador de la nación.

Durante su intervención en la ceremonia, Roberts expresó: "Este premio no es solo mío, es de todos los dominicanos que creen en la fuerza de la palabra, en la música con propósito y en la importancia de mantener viva nuestra identidad dondequiera que estemos".

Wilmer Roberts desarrolla su proyecto junto a Anthony Pierre.L, Melvin López Guaba y Mike Kadillac, bajo la dirección de Marlon Montas y el sello discográfico Elite Entertainment.