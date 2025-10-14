×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Wilmer Roberts
Wilmer Roberts

El rapero Wilmer Roberts es reconocido en los Premios Dominicanísimos

Fue reconocido por su propuesta musical con contenido social y reflexivo en la categoría "Calle con Conciencia"

    Expandir imagen
    El rapero Wilmer Roberts es reconocido en los Premios Dominicanísimos
    Wilmer Roberts posa con el reconocimiento recibido en la categoría "Calle con Conciencia" durante los Premios Dominicanísimos 2025, en Boston. (FUENTE EXTERNA)

    Wilmer Roberts fue reconocido en la más reciente edición de los Premios Dominicanísimos, evento que destaca a figuras dominicanas residentes en el exterior.

    Recibió el galardón en la categoría "Calle con Conciencia", entregado en esta edición para destacar propuestas musicales con contenido reflexivo o social.

    El reconocimiento fue otorgado por el impacto generado por la canción "Querido Duarte", un monólogo dirigido a Juan Pablo Duarte que plantea una reflexión sobre el presente de la República Dominicana en relación con los ideales del fundador de la nación.

    Durante su intervención en la ceremonia, Roberts expresó: "Este premio no es solo mío, es de todos los dominicanos que creen en la fuerza de la palabra, en la música con propósito y en la importancia de mantener viva nuestra identidad dondequiera que estemos".

    RELACIONADAS

    Más

    • Wilmer Roberts desarrolla su proyecto junto a Anthony Pierre.L, Melvin López Guaba y Mike Kadillac, bajo la dirección de Marlon Montas y el sello discográfico Elite Entertainment.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.