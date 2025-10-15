Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 17 años fuera

Un año después de la polémica salida de Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh confirmó que Amaia Montero vuelve oficialmente como vocalista del grupo. ( FUENTE EXTERNA )

Un año después de la polémica salida de Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh confirmó lo que muchos esperaban: Amaia Montero vuelve oficialmente como vocalista del grupo. Su regreso marca el primer gran movimiento de la banda en más de un año y abre una nueva etapa, al menos hasta 2026.

La banda prepara ya una gira para el próximo año, cuyas fechas se conocerán esta misma semana.

De momento, los conciertos están previstos en pabellones, aunque podrían escalar a estadios si la demanda lo permite. Será la primera vez que Amaia cante de nuevo con La Oreja desde 2007, cuando dejó el grupo para iniciar su carrera en solitario.

En paralelo, el grupo ha anunciado que Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, no participará en esta etapa. Aunque no abandona la banda, ha decidido no unirse a la gira. En palabras del propio músico: "No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa".

En el comunicado oficial, firmado por los otros cuatro miembros (Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y la propia Amaia) se explica que Benegas ha optado por centrarse en su familia y en otros proyectos profesionales. Esto deja la puerta abierta a un regreso posterior, aunque por ahora no hay planes confirmados.

Durante el último año, Amaia Montero y Pablo Benegas reavivaron públicamente su relación personal y profesional con mensajes en redes sociales que muchos interpretaron como una reconciliación.

El momento clave fue la aparición de Montero en julio de 2024 en el Bernabéu, donde cantó Rosas junto a Karol G. La respuesta de Benegas fue un mensaje cargado de afecto y admiración.

En paralelo, el grupo ha compartido en redes una nueva canción, Inspiración, interpretada por Amaia durante un ensayo. El comunicado sugiere que han estado trabajando en material nuevo en San Sebastián, aunque no se ha confirmado si habrá disco.

La gira marcará el rumbo del futuro del grupo. Según fuentes cercanas, todo dependerá de cómo se sientan en el escenario. No se descarta ninguna opción: que Amaia vuelva a marcharse, que Pablo regrese más adelante, o incluso que la gira sea el cierre definitivo de La Oreja de Van Gogh.

