"No puedo quedarme callado": Daddy Yankee rompe el silencio y vuelve a la música con propósito

Daddy Yankee, en una imagen de archivo, en un evento de Billboard. ( FUENTE EXTERNA )

Después de anunciar su retiro en 2022 y de pasar por uno de los años más turbulentos de su vida, Daddy Yankee vuelve a la escena musical con una misión muy distinta: hacer "música con propósito".

En una entrevista exclusiva con Billboard, el ícono del reguetón, cuyo nombre real es Raymond Ayala, habló por primera vez en tres años sobre su conversión al cristianismo, el fin de su matrimonio, la disputa legal con su exesposa y el renacer de su carrera artística bajo una nueva visión espiritual.

En diciembre de 2023, durante su último concierto en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee sorprendió al mundo al declarar públicamente su fe: "Jesús vive en mí y yo viviré para Él", dijo ante 15,000 fans. Con esto, cerró una etapa y dio inicio a una nueva historia, centrada en la espiritualidad y la transformación personal.

Pero no fue un camino fácil. A finales de 2024, su esposa de casi 30 años, Mireddys González, pidió el divorcio. Lo que parecía ser una separación amistosa rápidamente se convirtió en una serie de batallas legales, incluyendo disputas por propiedades, derechos musicales y cuentas empresariales.

Durante este periodo, la inspiración musical desapareció. "Por primera vez en mi vida la musa estuvo en off", confesó Ayala a Billboard. Sin embargo, asegura que fue parte del proceso: "Dios me dijo: ´Aunque te falte la musa, recuerda que Yo soy tu musa. Yo soy tu inspiración´".

El próximo 26 de octubre, Daddy Yankee lanzará "Lamento en baile", su primer álbum desde "Legendaddy" (2022) y el primero bajo su nueva etapa espiritual. El título proviene del Salmo 30:11: "Has cambiado mi lamento en baile".

El disco será lanzado por su propio sello DY Records, en asociación con HYBE Latin America, marcando un giro significativo hacia una música comercial pero con mensajes positivos y esperanzadores. El sencillo principal, "Sonríele", ya está en los charts y ha sido bien recibido por el público.

"Esto no es solo hacer música cristiana", aclara. "El reto es poner el Reino en la cultura pop. Ese es mi nuevo llamado".

Un artista en control total

Ayala, de 49 años, ahora se autogestiona completamente: "Soy mi propio manager, por mí solo, con buenas alianzas". Tras vender parte de su catálogo a Concord en 2024, está construyendo uno nuevo desde cero, con letras inspiradoras y colaboraciones inesperadas. Incluso viajó a Corea del Sur para grabar un video con influencias de danza K-pop.

En la entrevista, también reveló que su conversión al cristianismo no es reciente. Se convirtió a los 19 años, pero se alejó del camino. En 2016 volvió a comprometerse con su fe, aunque no lo hizo público para evitar confusiones, debido a compromisos contractuales. "Cumplí con todo el mundo para no deberle nada a nadie. Y ahora estoy en completa libertad", expresó.

Desde su experiencia personal y profesional, Daddy Yankee también envió un mensaje claro a los nuevos talentos: "Aunque tu carrera no haya explotado, cásate con capitulación. Porque la música es impredecible".

Ayala enfrentó un duro proceso legal tras su divorcio, y aunque evita hablar de los detalles, destaca la importancia de involucrarse personalmente en los negocios: "Ahora, como estoy solo, lo tengo que hacer 100 %. Recae en mí toda la responsabilidad, y me siento bien".

El cambio de dirección en su música ha sido intencional y meditado. Ayala insiste en que su meta ya no es solo el éxito comercial, sino tener un impacto espiritual y social. "Antes mi propósito era transformar la industria. Ahora, mi propósito es transformar vidas", asegura.

Con una sólida base de fe, Daddy Yankee se prepara para una nueva etapa artística en la que, más allá del ritmo, lo que importa es el mensaje. "No puedo convertirme y quedarme callado", afirma con convicción. "Este es un trabajo no solo de pastores o evangelistas, es de todos".

Y una vez más, "El Big Boss" se propone hacer lo que muchos consideraban imposible: revolucionar la música desde un nuevo lugar, esta vez, con propósito, con fe... y con Dios al centro.