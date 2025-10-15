El exponente urbano Jbramah presenta su nuevo sencillo “Tendencia”

Jbramah posa mostrando su estilo urbano característico, reflejo de su identidad artística y propuesta musical. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente dominicano Jbramah lanzó recientemente su tema “Tendencia”, una propuesta musical que combina elementos del trap con un enfoque melódico y lírico.

Desde su estreno, la canción ha recibido atención en plataformas digitales y redes sociales, registrando más de 300 mil visualizaciones en YouTube.

El sencillo ha tenido difusión en emisoras de radio a nivel nacional y ha circulado en redes como Instagram y TikTok, donde fue compartido por varios usuarios antes de su lanzamiento oficial. También se ha colocado en los primeros lugares de diversos rankings.

“Tendencia” fue producido por YM Freak y cuenta con un video musical dirigido por Cristian Rijo. Con este nuevo trabajo, Jbramah continúa desarrollando su carrera en el ámbito musical, con miras a ampliar su alcance en otros mercados.

La canción está disponible en plataformas digitales.