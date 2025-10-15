Karol G lleva su "Latina foreva" al Victoria´s Secret Fashion Show

La Bichota, Karol G, interpretó dos de los temas de "Tropicoqueta" durante la pasarela celebrada en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Karol G brilló con su presentación en el esperado desfile del Victoria´s Secret Fashion Show como artista invitada.

La Bichota llegó al evento, transmitido este miércoles en el canal oficial de Youtube de Victoria's Secret, con un sexy enterizo de lencería rojo con encaje e interpretó varias canciones de su álbum "Tropicoqueta", "Ivony bonita" y "Latina foreva".

La ´Bichota´ no ocultó su emoción en las horas previas, compartiendo la invitación de la marca para formar parte del evento junto a otras artistas como Missy Elliott, Madison Beery y la agrupación K-Pop Twice.

"Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí", expresó en sus historias de Instagram.

Mientras cantaba, desfilaba Bella Hadid, una de las supermodelos más esperadas.

Las reacciones de las redes sociales fueron de elogio total para el desempeño de Karol G y lo mostrado en el desfile de Victoria´s Secret, siempre coordinado con su propuesta audiovisual.

"No ponían ni 2 pesos por Karol G y al final la terminó rompiendo, la verdadera latina mami", "Devoraste Karol G!!!", "Karol G cómo vas a ser tan diosaaaaa", "Karol G eres too much", fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Karol G sigue conquistando logros: actuó en septiembre en el Crazy Horse de París, donde realizó una residencia del 25 al 28 de septiembre.

Esto la transformó en la primera artista latina invitada al icónico cabaret, donde presentó ocho funciones de su show "Totally Crazy", en el que fusionó su música y estética con el estilo del cabaret, interpretando temas de Tropicoqueta.