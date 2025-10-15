Nicki Minaj cancela el lanzamiento de su álbum y lanza duras críticas contra Jay-Z

El nuevo disco de Nicki Minaj estaba pautado para salir el 27 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Nicky Minaj sorprendió a sus fanáticos al anunciar este miércoles que ya no publicará su próximo álbum, al tiempo que dirigió críticas directas a Jay-Z y a su empresa de entretenimiento, Roc Nation.

"No voy a publicar más el álbum. No más música. Espero que estés feliz ahora", escribió Minaj, etiquetando directamente a Jay-Z.

El anuncio se produce apenas un día antes de que la propia Minaj reafirmara la fecha de lanzamiento, 27 de marzo de 2026, tanto en una publicación reciente como en otras anteriores (el 2 de octubre y el 24 de septiembre).

¿Qué hay detrás de la decisión?

Aunque Minaj no ha especificado directamente las razones de la cancelación, sus recientes publicaciones en X dan pistas de una creciente tensión con Roc Nation.

El martes, Minaj lanzó comentarios sarcásticos y críticas veladas hacia la empresa de Jay-Z, sugiriendo que la compañía habría intentado ficharla sin éxito y burlándose de su nombre al llamarla "nación gallo".

Más controversiales fueron sus insinuaciones en torno a la muerte del cantante D´Angelo, anunciada por su familia ese mismo día.

En un tono críptico, Minaj pareció insinuar que el anuncio fue utilizado como parte de una maniobra mediática para desviar la atención de Roc Nation, aunque no ofreció pruebas ni elaboró en la teoría.

Posible conflicto millonario con Tidal

Las publicaciones de Minaj podrían estar ligadas a un conflicto financiero pendiente relacionado con Tidal, el servicio de streaming fundado por Jay-Z en 2015 y vendido en 2021 a la empresa de Jack Dorsey, Square, por 297 millones de dólares.

Según reportes no confirmados, Minaj reclamaría entre 100 y 200 millones de dólares vinculados a su participación en la plataforma.

La rapera también ha apuntado públicamente a Desiree Pérez, actual CEO de Roc Nation, escribiendo el pasado 2 de octubre: "Desiree Pérez, se te acabó el tiempo".

Pérez recibió un indulto presidencial en 2021 por cargos federales relacionados con drogas de décadas atrás, un dato que Minaj ha traído nuevamente al foco sin contextualizar del todo.

Problemas legales en paralelo

El conflicto con Roc Nation no es el único frente abierto para Nicki Minaj.

A mediados de octubre, un juez recibió una solicitud para forzar la venta de su casa en California, con el objetivo de cubrir una deuda de más de 500,000 dólares relacionada con un caso judicial en Alemania, donde un guardia de seguridad la acusó de agresión.

A esto se suma una demanda más reciente presentada por Brandon Garrett, un exempleado que también acusa a Minaj de agresión. La artista, cuyo nombre completo es Onika Tanya Maraj-Petty, ha negado las acusaciones a través de su abogado.

¿Y ahora qué?

El álbum en cuestión, que sería el sucesor de Pink Friday 2 (2023), ha quedado oficialmente en suspenso, aunque sus fans no pierden la esperanza de que se trate de una estrategia de marketing.

Aún así, lo que está claro es que la relación entre Minaj y Roc Nation está rota, y que la rapera está dispuesta a exponer públicamente los conflictos con la industria, sin filtros y con nombres propios.

