Manny Cruz le canta al amor en su nuevo sencillo "Si tú me miras"

Una mirada, una historia y un merengue celebran la conexión más pura en este tema

    Expandir imagen
    Manny Cruz le canta al amor en su nuevo sencillo "Si tú me miras"
    El artista dominicano Manny Cruz lanza el nuevo tema "Si tú me miras". (FUENTE EXTERNA)

    El merenguero dominicano Manny Cruz estrena su nuevo sencillo "Si tú me miras", una canción que nace desde la emoción más sincera: la de mirar a los ojos de quienes uno ama.

    El tema fue escrito por su hermano Daniel Santacruz, producido por Antonio González y llega acompañado de un videoclip dirigido por Freddy Vargas y Oscar Nolasco, que captura toda la esencia romántica y familiar que caracteriza al artista.

    La inspiración

    Si tú me miras´ nació de esos momentos de conexión visual con mis hijos o con mi esposa, cuando me siento agradecido por tenerlos conmigo. La vida está llena de miradas, y en el amor, todo empieza con una", comparte Manny con la emoción que suele reflejar en sus letras.

    Admiración por su hermano Daniel

    Interpretar composiciones de su hermano siempre ha sido especial para él.

    "Inicié mi carrera con una de sus canciones y estoy convencido de que fue mi patada de la buena suerte, después de la aprobación de Dios", confiesa.

    • El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales -Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Music- para quienes quieran disfrutar de un merengue lleno de sentimiento, gratitud y la calidez de las miradas que lo inspiran.


