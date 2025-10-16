El Blachy arranca su primera gira europea: "En Romántiqueo Euro Tour 2025"

El Blachy en plena acción sobre el escenario, entregando su energía y talento a sus seguidores durante uno de sus conciertos anteriores. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano El Blachy dio a conocer oficialmente el inicio de su esperada gira internacional titulada "En Romántiqueo Euro Tour 2025", con la que llevará su música a importantes escenarios de Europa a partir del próximo 15 de octubre.

Conocido por su estilo romántico, su carisma en el escenario y la conexión que mantiene con su audiencia, El Blachy promete entregar una experiencia inolvidable para sus fanáticos europeos, quienes lo esperan con gran entusiasmo en distintas ciudades del continente.

La gira arranca el 15 de octubre en Story, Madrid (España), y continuará con las siguientes fechas.

16 de octubre – Safari Disco Club , Barcelona , España

– , , España 17 de octubre – Club Monroe , Stuttgart , Alemania

– , , Alemania 18 de octubre – Villa Thaina , Róterdam , Países Bajos

– , , Países Bajos 19 de octubre – Discoteca Garden , Zaragoza , España

– , , España 24 de octubre – Teatro Príncipe , Milán , Italia

– , , Italia 25 de octubre – Stadthalle Dietikon, Zúrich, Suiza

El recorrido culminará con un show especial de cierre en Madrid, sellando así una serie de presentaciones que marcarán el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista.

Organizada por Héctor Entertainment, esta gira representa la primera experiencia internacional en Europa para El Blachy, quien manifestó sentirse emocionado y comprometido con este nuevo reto.

"Me siento preparado, agradecido y con el corazón lleno de ilusión por representar a mi país y conectar con mis fans en Europa. Es un paso muy importante en mi carrera", expresó el cantante.

Con "En Romántiqueo Euro Tour 2025", El Blachy continúa su consolidación como una de las voces dominicanas más destacadas de su género, llevando su propuesta musical a nuevas fronteras y conquistando públicos más allá del Caribe.

