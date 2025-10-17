La ciudad suena diferente este finde

Los integrantes de Erreway, agrupación surgida de la serie juvenil "Rebelde Way", que se convirtió en un fenómeno musical y televisivo en América Latina a inicios de los 2000. ( ARCHIVO )

El calendario cultural de este fin de semana llega cargado de ritmo, nostalgia y buenas historias para contar. Cuatro propuestas distintas se adueñan de la ciudad: el regreso de Erreway, el concierto íntimo de Techy Fatule, el espectáculo urbano de Wisin junto a Jowell & Randy y la esperada presentación del maestro Ramón Orlando en el malecón.

Cuatro estilos, cuatro públicos, una misma emoción: vivir el tiempo libre a ritmo de música.

Nostalgia con Erreway

Después de dos décadas de silencio, la banda argentina Erreway revive la magia que marcó a miles de jóvenes en toda América Latina.

El trío formado por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas se reencuentra esta noche en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a las 8:30 p.m., bajo la producción de SD Concerts.

El grupo, nacido del fenómeno televisivo Rebelde Way, regresa con una gira que celebra la amistad, la rebeldía y la conexión con un público que creció con sus canciones.

"Tiempo", "Para cosas buenas" y "Bonita de más" volverán a sonar ante una multitud que lleva años esperando este reencuentro.

Las puertas se abrirán a las 6:00 p.m., prometiendo una velada de recuerdos y emociones compartidas.

Fecha: viernes 17 de octubre.

Boletas: www.tuboleta.com.do

Lugar: Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico Juan Pablo. Duarte. Hora: 8:30 p.m.

La noche de Techy

La cantautora dominicana Techy Fatule sigue sumando capítulos a su historia musical.

Luego del éxito rotundo de su primera presentación, regresa este sábado 18 de octubre a Escenario 360 con una función extra, motivada por la demanda del público y por la alegría de celebrar su segunda nominación al Latin Grammy por su tema "Cariñito".

Con una banda de 13 músicos y una puesta que combina baladas, pop, rock y merengue, Techy promete una noche de complicidad, risas y energía positiva con un recorrido íntimo y explosivo por su historia musical.

"Estar en el escenario me recuerda quién soy. Esta nueva fecha es un abrazo para todos los que me acompañan en el camino", expresó la artista.

Fecha: sábado 18 de octubre.

Lugar: Escenario 360.

Hora: 8:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.

El poder del reguetón

Para quienes buscan una experiencia de pura adrenalina, el Óvalo de la Feria Ganadera será el epicentro del ritmo este viernes 18 de octubre, cuando Wisin se una al legendario dúo Jowell & Randy, por primera vez, en un concierto que promete poner a todos a bailar.

El evento, producido por Eduardo Durán bajo la firma ED Live, combinará tecnología, luces y una puesta escénica de gran formato.

El dúo puertorriqueño presentará su show 3D, mientras que Wisin repasará sus éxitos más potentes, desde Vacaciones hasta Escápate conmigo.

"Será una gran rumba para celebrar lo mejor del género urbano con un montaje a la altura de los grandes escenarios del mundo", adelantó Durán.

Fecha: sábado 18 de octubre.

Lugar: Óvalo de la Ciudad Ganadera. Hora: 9:00 p.m. Boletas: Uepatickets.

Ramón Orlando

El maestro Ramón Orlando, una de las figuras más queridas de la música dominicana, regresa al escenario con su Orquesta Internacional para ofrecer un concierto lleno de ritmo, romanticismo y sabor tropical este sábado 18 de octubre en Lungomare Bar & Lounge.

Con una carrera marcada por la excelencia musical, Ramón Orlando promete una noche en la que repasará sus grandes éxitos en merengue y balada, acompañado de su orquesta con una producción que combinará nostalgia, energía y calidad interpretativa. b

Fecha: sábado 18 de octubre. Lugar: Lungomare Bar. Hora: 9:00 p.m. Boletas en el establecimiento.