Todo listo para el concierto de Don Miguelo en el Habana Convention Center

El exponente urbano Don Miguelo, dueño de los éxitos "La fama", "Siete locas" y "La cola e' motora", se presentará este sábado 18 de octubre el Habana Convention Center en Higüey.

El montaje se encuentra listo para recibir al artista nativo de San Francisco de Macorís. Con una puesta en escena moderna, efectos especiales y una energía arrolladora , Don Miguelo llegará dispuesto a encender la pista con todos sus éxitos y la fuerza que lo caracteriza.

Acompañándolo estará Ebenezer Guerra, sumando su talento y versatilidad a una noche que promete pura fusión y ritmo.

La animación estará a cargo de Alex Macías y Denise Peña, mientras que los reconocidos DJ Ajhelo y DJ Chein mantendrán el ambiente encendido antes y después del show.

Este gran evento llega bajo el sello de Ángel Productions, empresa con más de 30 años de experiencia en la industria artística. La producción indicó que las reservas están disponibles al 809-813-5208 .

El año pasado, el reguetonero lanzó su último álbum "EMDP: El Mejor del País" para celebrar dos décadas de trayectoria. Aclaró que aunque le puso ese nombre, no se retira.

El músico y cantante urbano explicó que también dedicará su tiempo a colaborar con artistas nuevos tras lanzar "EMDP", de 25 canciones lanzadas el pasado 21 de marzo, que ya ocupan los primeros lugares de tendencia en plataformas digitales, incluyendo el puesto número ocho en iTunes de los más comprados en Estados Unidos.