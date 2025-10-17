Condenan a cinco años de prisión al exponente urbano "El Crok" por la muerte de una menor de edad

El artista urbano "el Crok" ha sido condenado por homicidio involuntario por el caso de una joven fallecida en un apartamento de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, conocido artísticamente como "El Crok", famoso por el tema "Pepe", fue condenado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable, junto con tres mujeres, por el delito de homicidio involuntario en perjuicio de Mayelin Gómez Encarnación, una adolescente de 17 años.

El hecho ocurrió en julio de 2021 en el sector Los Corales, en el municipio Santo Domingo Este. La condena fue dictada el pasado jueves 16 de octubre de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

La información fue confirmada a Diario Libre por los abogados de la familia de la víctima, María Doris Montero Mora y Luis Lizandro Fernández Tejada, quienes indicaron que, además de la pena de prisión, los condenados deberán pagar una indemnización de cinco millones de pesos a los padres de la menor, quienes se constituyeron en actores civiles durante el proceso.

"Lo condenaron a cinco años de prisión, pero aún está en libertad hasta que la sentencia sea definitiva. También se le impuso una indemnización de cinco millones de pesos", explicó la abogada Montero Mora.

Junto a El Crok, también fueron condenadas las hermanas Dariolis (Cristal), Dorca y Carola Encarnación Encarnación, de 25, 27 y 28 años respectivamente, quienes recibieron la misma pena de cinco años de prisión.

La sentencia se basó en el Artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario, y el Artículo 396 de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Antecedentes del caso

Según el expediente de la Fiscalía de Santo Domingo Este, la madrugada del 20 de julio de 2021, la adolescente Mayelin Gómez se encontraba en un apartamento en compañía del artista urbano, sus tías y otras personas, incluyendo un promotor artístico.

En determinado momento, la menor comenzó a sentirse mal mientras se encontraba dentro de una de las habitaciones.

Fue hallada inconsciente en el suelo, con signos visibles de sangrado, y trasladada de inmediato a un centro médico, donde fue declarada muerta a su llegada.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la audiencia, cuando el personal médico preguntó a los acompañantes qué sustancias habían consumido, estos mencionaron bebidas alcohólicas de marcas conocidas.

No obstante, la autopsia practicada a la joven (número A-0690-2021, emitida el 29 de octubre de 2021) descartó la presencia de drogas o sustancias controladas en su organismo.

Evidencia forense y apelación del caso

Durante el juicio, uno de los puntos clave fue el testimonio del médico patólogo que practicó la autopsia. Según explicó la abogada Montero Mora, el informe forense reveló indicios físicos de agresión en zonas íntimas de la menor, como abrasiones, edemas y contusiones.

Estos hallazgos fueron considerados compatibles con una penetración forzada y prolongada en el tiempo, lo que apuntaría a posibles antecedentes de abuso sexual.

"El informe médico indicó que los hallazgos eran consistentes con episodios de abuso tanto recientes como antiguos, lo que agrava aún más el caso. La evidencia forense fue clave para sustentar la acusación y lograr esta sentencia", sostuvo la abogada.

El Crok fue arrestado inicialmente tras los hechos, pero quedó en libertad bajo medida cautelar mientras se esperaban los resultados forenses.

En abril de 2024, un Primer Tribunal Colegiado dictó una sentencia absolutoria por supuesta insuficiencia de pruebas. Sin embargo, la decisión fue apelada por los representantes legales de la familia, y la Corte de Apelación ordenó la realización de un nuevo juicio, que culminó con la reciente condena.

Situación actual

Aunque ya fue dictada la sentencia condenatoria, El Crok y las demás personas implicadas permanecen en libertad hasta que la decisión judicial adquiera firmeza definitiva, tras agotar los plazos legales correspondientes para apelación o casación.

La defensa de la familia de la víctima espera que el fallo se mantenga en las instancias superiores y que los responsables comiencen a cumplir sus condenas conforme a lo establecido por la ley.