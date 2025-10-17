Con una sonrisa que mezclaba emoción y nervios, Karla Estepan, de apenas 13 años, subió al escenario de Dominicana’s Got Talent sin imaginar que su presentación se convertiría en uno de los momentos más memorables del programa.

Su interpretación, una canción de su autoría cargada de sentimiento y honestidad, no solo conmovió al público, sino que también provocó una reacción emocional en la actriz y jueza Nashla Bogaert, quien no dudó en presionar el Golden Buzzer, enviándola directamente a la siguiente fase de la competencia. Fue el primero de la tercera temporada.

“Yo canto y compongo mis canciones”, dijo Karla con seguridad, minutos antes de su actuación.

Una canción con raíces personales

La joven cantautora presentó el tema “Cuando vuelvas de vacaciones”, una pieza escrita por ella e inspirada en la ausencia de seres queridos que han tenido que emigrar. Amigos, familiares y conocidos que, según explica, se han ido a “otras tierras” sin una fecha clara de regreso.

“La escribí por esas personas cercanas que uno quiere, pero que están lejos. Es difícil no saber cuándo volverán”, explicó Karla en conversación con Diario Libre.

La sinceridad en su letra, sumada a una voz melódica y una interpretación sentida, fue suficiente para estremecer a todos los presentes.

Un momento inolvidable

Recibir el Golden Buzzer fue un momento que aún le cuesta procesar.

“Es difícil decir cómo me sentí… porque yo no entendía bien lo que estaba pasando. Pero en pocas palabras, me sentí muy agradecida y muy orgullosa. Me demostraron que puedo creer en mí”, confesó con una sonrisa que no ha perdido desde entonces.

“Ya me lo creo”, agregó, todavía emocionada.

Karla admite que los nervios jugaron un papel importante al inicio de su presentación, especialmente al ver al público pendiente de cada nota que entonaba. Pero una vez comenzó a cantar, su pasión por la música tomó el control.

Música sin plan B

Para Karla, la música no es solo una afición, es parte esencial de su vida.

“La música para mí es equivalente a mis dos brazos. No se puede despegar de mí. Siempre me ha gustado y siempre he estado segura de que esto es lo que quiero hacer”, afirmó con firmeza.

A pesar de su corta edad, tiene claro que no hay un “plan B”: quiere dedicar su vida a la música.

Un sueño con propósito

Si llegara a ganar el gran premio del programa, 3 millones de pesos, tiene un solo objetivo: retribuir todo el amor y apoyo que ha recibido de su madre.

“Quiero darle todo lo que ella se merece. Por ella estoy aquí”, dijo al recordar el emotivo momento en el que su madre subió al escenario para abrazarla, minutos después de recibir el botón dorado.

Con talento, madurez y una sensibilidad que trasciende su edad, Karla Estepan no solo se ganó un pase a la siguiente ronda, sino también un lugar especial en el corazón del público dominicano.

Sobre el programa: Dominicana’s Got Talent se transmite cada miércoles de 8:00 a 10:00 de la noche por Color Visión, canal 9, y también puede verse a nivel internacional a través de sus plataformas digitales. Diario Libre continúa llevando en exclusiva las historias detrás de los participantes que están transformando el escenario con sus sueños.