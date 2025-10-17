El exponente urbano Ñengo Flow lanza su nuevo sencillo "Kiriki" en su cumpleaños

Ñengo Flow en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante urbano Ñengo Flow estrenó su nuevo tema titulado "Kiriki", disponible desde hoy en las principales plataformas digitales. La canción, producida por Onyx Toca El Piano, busca recuperar el sonido clásico del reggaetón, con un ritmo marcado y elementos característicos del género en sus inicios.

El video musical, creado mediante inteligencia artificial, muestra al cantante en diferentes escenarios que reflejan el concepto de abundancia presente en la canción, con efectos visuales y una estética futurista.

Para acompañar el lanzamiento, se están realizando murales en ciudades relacionadas con la carrera del artista, como Bayamón, Medellín, Lima, Buenos Aires y Santiago, en reconocimiento a su trayectoria.

Ñengo Flow fue incluido recientemente en la lista de los 25 Mejores Artistas de Reggaetón de Todos los Tiempos por la revista estadounidense Complex, reconocimiento que destaca su papel en el desarrollo del género y su influencia en nuevas generaciones.

Tras colaborar con artistas como Rauw Alejandro , Wisin y Kidd Voodoo, " Kiriki " representa un regreso a sus orígenes y reafirma su posición dentro del reggaetón.

