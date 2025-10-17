El bachatero Norby Montero realizó este viernes el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado "El Gobernao", acompañado de un videoclip oficial, bajo la distribución de la plataforma MUZIKVOX.

La canción, de la autoría y producción musical de Norberto Pimentel, reconocido en el mundo artístico como Zero Digital, aborda con picardía y realismo una situación cotidiana muy presente en la cultura dominicana: el hombre "gobernao" por la mujer, que aunque muchos no lo sean, al menos así le comentan los amigos en determinadas ocasiones.

Esta temática cercana al público, unida al característico estilo romántico y bailable de Norby Montero, promete conectar con una amplia audiencia tanto en el país como en el extranjero.

La bachata ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music, Facebook, Instagram y Tiktok.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-44530-pm-1-26f30cb0.jpeg Norby Montero posa durante el lanzamiento de su nuevo sencillo "El Gobernao", que fusiona bachata romántica con picardía dominicana.

Trayectoria

Norberto Montero Encarnación, nombre de nacimiento de Norby Montero, quién además es periodista en ejercicio, inició su carrera artística en el primer trimestre de 2024 con el sencillo "Dónde está el amor", tema con el que logró alcanzar posiciones destacadas en la radio dominicana.

En septiembre de ese mismo año lanzó el álbum Imparable, y en mayo del 2025 realizó un exitoso concierto en Casa de Teatro.

"El Gobernao" representa un paso firme en la carrera de Norby Montero, quien continúa trabajando para llevar su música a nuevos públicos y mantener viva la esencia de la bachata dominicana.