El músico Yeyo la Estaca se robó el show en la primera transmisión de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT), que comenzó este miércoles.

"Mi pececito, de color amarillo, dime quién te ha quitado tu brillooooo". Imagínense estas letras, con voz ronca de rockero, guitarra al estilo country y de Los Beatles, un toque de Andrés Calamaro, un sombrero y un parecido a David Ortiz.

Esta mezcla de todo fue lo que impresionó e hizo reír a los jueces , excepto a Waddys Jáquez, y al público, que dijo "sí" a una segunda ronda. Para unos pudiera parecer absurda, para otros jocosa, lo que es cierto es que llamó la atención.

Conversamos con Yeyo la Estaca y detrás de todo esto hay un músico que ha luchado por más de 20 años en los círculos de rock y bohemia por un espacio en la música.

"Esta experiencia fue agradable, intensa, no lo voy a negar. El público se conectó, me aplaudieron, y yo sin conocer a esa gente, jejej", expresó a Diario Libre vestido de negro de pies a cabeza y con su inseparable guitarra, instrumento del que es un gran ejecutante.

Al referirse a "Pececito amarillo", contó que quiso hacer algo tipo Beatles, Calamaresco, y salió esta creación. "Ni muy simple, ni muy complicada", dijo.

Califica como difícil su transitar en la música y cree que puede ser por el género que eligió y el país donde vive. "Pero como quiera hay que apoyar lo de aquí", subraya y agregó que por eso vino a buscar la exposición que brinda DGT.

¿Qué harías con ese premio? Fue una pregunta obligada. Yeyo la Estaca respondió que sería muy feliz y que dedicaría recursos a terminar su álbum y proyectarlo a nivel local e internacional y preparar a un equipo con mánager para hacer su carrera más profesional.

Sobre el programa Dominicana´s Got Talent se transmite cada miércoles de 8:00 a 10:00 de la noche por Color Visión, canal 9, y también puede verse a nivel internacional a través de sus plataformas digitales.Diario Libre continúa llevando en exclusiva las historias detrás de los participantes que están transformando el escenario con sus sueños.