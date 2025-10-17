Young Pilot arrasa con su nuevo hit "Fiesta tras fiesta" en Spotify y YouTube

Young Pilot es uno de los urbanos jóvenes dominicanos más influyentes de la actualidad. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Young Pilot continúa consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la música urbana.

Su más reciente tema, "Fiesta tras fiesta" , junto al reconocido Rochy RD, ha recibido una excelente acogida desde su estreno, posicionándose en el cuarto lugar de los más escuchados en Spotify y acercándose al millón de reproducciones en YouTube.

Con este lanzamiento, Young Pilot, reafirma su estilo único y versátil, que le ha permitido conectar con el público joven y conquistar las calles. Su música combina energía, autenticidad y ritmos contagiosos, lo que lo convierte en uno de los artistas independientes más destacados del momento.

Entre sus éxitos anteriores se encuentran canciones como "Sosua" y "Amperaje", así como los sencillos "Careta", que resalta la importancia de la autenticidad, y "Se llenan", junto a Yomel el Meloso, todos con buena aceptación del público. Estas producciones han contribuido a consolidar su reputación como un artista versátil y con gran proyección.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/whatsapp-image-2025-10-17-at-194723a993dfe6-6a853a7e.jpg El Top 50 de Spotify.

Recientemente, Miguel Ángel Santana, nombre real del artista, continúa trabajando junto a su equipo y demostrando que es posible emprender con éxito en la música urbana.

Young Pilot es uno de los artistas jóvenes dominicanos más influyentes de la actualidad, logrando que cada lanzamiento se convierta en un fenómeno tanto en streaming como en las calles.