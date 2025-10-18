Bajo lluvia y a casa llena, Erreway abre el baúl de los recuerdos en RD

Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas, integrantes de la agrupación argentina Erreway, durante su presentación en República Dominicana el viernes 17 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

La banda argentina Erreway abrió el viernes el baúl de los recuerdos de toda una generación en República Dominicana.

Las intensas lluvias, que comenzaron una hora antes del inicio del show y que no cesaron hasta casi el final, no fueron suficientes para que su fanaticada, ansiosa por el reencuentro, se moviera de sus asientos.

"Decíamos: ´la gente se va a ir´, y no... acá están. Prometemos hacer esta noche memorable", dijo Felipe Colombo, uno de los integrantes, al salir al escenario a las 9:33 de la noche.

La agrupación pop argentina se formó durante la grabación de la exitosa telenovela Rebelde Way, en los años 2000, periodo en el que República Dominicana se convirtió en uno de los 10 países donde su creadora, Cris Morena, encontró su mayor audiencia.

Tan grande fue el éxito que la casa productora mexicana Televisa decidió hacer su propia versión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/concierto-erreway-d303a436.jpeg

La rebeldía sigue

Desde tempranas horas, fanáticos vestidos con el uniforme del "Elite Way", gorros rojos y prendas alusivas a la telenovela comenzaron a llenar el Estadio de Softbol del Centro Olímpico. A las 8:00 de la noche ya no quedaban asientos vacíos.

En los alrededores, vendedores ambulantes ofrecían capas y ponchos plásticos hasta en 1,000 pesos, mientras que las sombrillas fueron admitidas dentro de la arena.

El público era diverso: desde adolescentes hasta adultos que llevaron a sus hijos. Tal es el caso de Laura Vilas, quien asistió acompañada de su hija Mía, llamada así en honor a Mía Colucci, personaje principal de la telenovela, interpretado por Luisana Lopilato. La actriz anunció desde el inicio de la gira que no participaría por compromisos personales.

"Viajamos desde Estados Unidos y estaba muy emocionada de que mi hija viera a esta agrupación que marcó no solo mi infancia, sino también la de toda una generación", dijo Vilas a Diario Libre.

La telenovela todavía está disponible en plataformas digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/erreway-5-7e66760b.jpg

El concierto

A las 8:30 de la noche, la dominicana Adri Torrón, encargada de abrir el espectáculo, subió al escenario. La joven, que participó en la segunda temporada de Dominicana´s Got Talent, interpretó ocho canciones junto a su banda, entre ellas "Despreocupada", "Verano Rose", "Monotonía" y "DVD", estos últimos de su disco más reciente, REDSTAR.

A las 9:33, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo hicieron su aparición mientras en las pantallas se proyectaban escenas de la telenovela y de los inicios de la agrupación.

El público eufórico los recibió mientras interpretaban "Girar", "Rebelde Way", "Memoria" y "Tiempo". Luego, un video mostró la evolución de los integrantes a lo largo de los años.

El trío regresó para cantar "Solo sé", "Que estés", "Dame", "Vamos al ruedo", "Te soñé", "Mi vida" y "Vivo como vivo". Entre canción y canción compartieron anécdotas sobre su llegada al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/erreway-2-15199b89.jpg

"Gracias por ese roncito, gracias a los que nos recibieron en el aeropuerto y nos visitaron en el hotel. Estamos muy agradecidos. Esta es nuestra fiesta, este es nuestro momento y será inolvidable", expresó Benjamín Rojas.

Mientras la lluvia persistía, a mitad de la presentación algunos optaron por retirarse. En un tramo más tranquilo del show, cuando sonaban temas menos conocidos, parte del público empezó a pedir sus canciones favoritas.

"Creo que este es el único concierto que la gente quiere que termine", dijo una de las presentes mientras la lluvia se intensificaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/erreway-3-603595cc.jpg

En la parte final, la lluvia por fin cesó y quienes resistieron las inclemencias disfrutaron del cierre con los grandes éxitos: "Bonita de más", "Será de Dios", "Dije adiós", "Me da igual", "Inmortal", "Para cosas buenas", "Será porque te quiero", "Resistiré", "De aquí y de allá" y "Sweet baby".

Tras su presentación en República Dominicana, la agrupación viajará a Costa Rica, donde se presentará el próximo 20 de octubre, y finalizará su gira en Córdoba, Argentina, el 13 de diciembre.

