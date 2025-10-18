"Qué Sensación" de Jezzy lidera el Top 10 de Spotify RD por segunda semana consecutiva
Con más de 47 mil reproducciones, el tema urbano encabeza el ranking nacional, seguido por "Lo que pueda" y "Digital15"
El tema "Qué Sensación" del artista urbano Jezzy se posiciona esta semana como la canción más escuchada en Spotify República Dominicana, acumulando 47,064 reproducciones, según el ranking actualizado de la plataforma.
La lista de las 10 canciones más populares refleja una mezcla de géneros urbanos, fusiones latinas y propuestas emergentes. En el segundo lugar se encuentra "Lo qué pueda" de Donaty y Herido no muerto, con 36,948 reproducciones, seguido por "Digital15" de Yk It's Junaá, con 26,517.
El listado completo del Top 10 es el siguiente:
El listado muestra una fuerte presencia de artistas dominicanos y latinos, con estilos que varían desde el trap, el reguetón y fusiones alternativas, hasta propuestas experimentales. Jezzy, quien también figura en el puesto 7 con "SINSENTI", confirma su dominio actual en la escena musical digital local.
Beéle sigue fuerte
- Por su parte, Beéle se destaca con dos canciones en el ranking, mientras que Yk It's Junaá también repite en el top, consolidando su impacto entre los oyentes dominicanos.