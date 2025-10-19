Festival "Super Ultra Mega Merengazo" llega a Jarabacoa con 20 estrellas del merengue

El popular merenguero Sergio Vargas es una de las estrellas invitadas. ( ARCHIVO )

Jarabacoa se prepara para recibir una avalancha de ritmo, energía y tradición con la nueva edición del Super Ultra Mega Merengazo, el festival que convierte cada noviembre a la ciudad de la montaña en la capital mundial del merengue.

El evento se celebrará el domingo 9 de noviembre, con un cartel de 20 grandes figuras del merengue y la música tropical, encabezado por Héctor Acosta "El Torito", quien será homenajeado por su trayectoria y su aporte a la identidad musical dominicana.

El escenario, que contará con tecnología hidráulica y un despliegue visual de última generación, acogerá también a Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Omega, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, El Conjunto Quisqueya, Fefita La Grande, Peña Suazo, Kinito Méndez, El Jefrey, Pochy Familia, Raquel Arias, Aramis Camilo,

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/29/cultura-pop-y-fotografia-en-galeria-360.jpg José Virgilio Peña Suazo, uno de los participantes. https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/27/conjunto-quisqueya-1-58802f25.jpg El Conjunto Quisqueya también subirá a escena. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/fernando-villalona-y-wilfrido-vargas-en-concierto-patriotico-0ca28bcb.jpg Fefita La Grande y Wilfrido Vargas, confirmados. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/picsart25-06-1609-36-12-591-2-f2c9569e.jpg Steffany Constanza interpretará sus éxitos.

, Krisspy, El Rubio del Acordeón, Víctor Roque y La Gran Manzana, y Osvaldo.

El festival, que se extenderá desde el mediodía hasta pasada la medianoche, promete una experiencia única entre montañas, ríos y naturaleza, con doce horas de música, folklore y celebración nacional.

Impulso al turismo

El Super Ultra Mega Merengazo nació inspirado en una visita del presidente Luis Abinader a Jarabacoa, donde propuso crear un evento musical que impulsara el turismo local e internacional en la región.

Hoy, el festival cuenta con el respaldo de Banreservas, la Alcaldía de Jarabacoa, Fedomu, el senador Ramón Rogelio Genao, Kelvin Cruz, Café Monte Alto, Eddy Ramírez, José Tejeda y Andrés Diloné, entre otras entidades públicas y privadas.

Cada año, miles de asistentes disfrutan de este encuentro que combina tradición, modernidad y orgullo nacional en un solo escenario. El lunes será feriado, así que no habrá excusas: Jarabacoa volverá a latir al ritmo del merengue.