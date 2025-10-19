Jandy Ventura revive el espíritu navideño con "El Legado del Caballo Vol. 3: Llegó Navidad"

Jandy Ventura presenta su álbum "El Legado del Caballo Vol. 3: Llegó Navidad", un homenaje musical que celebra la alegría, la familia y la herencia del "Caballo Mayor". ( FUENTE EXTERNA )

Con un espíritu festivo que une tradición y modernidad, Jandy Ventura "El Legado" da inicio oficial a la temporada navideña con el lanzamiento de su nuevo álbum "El Legado del Caballo Vol. 3: Llegó Navidad", una producción que revive los clásicos de su padre, el inolvidable Johnny Ventura, con arreglos frescos y una energía contagiosa.

El disco incluye once temas icónicos del cancionero navideño dominicano: El Borracho, Esta Navidad, Quisiera, El Jumo, José Chancleta, Vamos pa´l Campo, El Vecino, Fiesta y Serrucho, Alegrías Navideñas, Navidad sin ti y Salsa pa´ tu lechón. Cada pieza conserva la esencia alegre del merengue tradicional, pero con un sonido renovado y dinámico que conecta con el público actual.

"Este álbum es una forma de mantener viva la alegría y el espíritu que mi padre nos enseñó cada Navidad. Quise traer esos temas al presente, con una nueva energía, pero sin perder su esencia. Es mi manera de decir que la Navidad se baila, se canta y se celebra en familia, tal como él siempre lo hizo", expresó Jandy Ventura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/jv03-a072bcfd.jpeg Jandy Ventura durante la grabación de su nuevo álbum navideño, realizado en la Casa Ventura, símbolo del legado artístico de su familia.

Un tributo grabado en la Casa Ventura

El material audiovisual que acompaña la producción fue grabado en la Casa Ventura, un espacio cargado de simbolismo familiar y recuerdos, convertido en escenario perfecto para recrear el ambiente cálido de las festividades dominicanas. Las imágenes transmiten la emoción, la alegría y la unión que caracterizan la Navidad al estilo del "Caballo Mayor".

La dirección general estuvo a cargo del productor artístico y audiovisual Miguel Del Villar, ganador del Premio Soberano 2025 al Espectáculo del Año por "Las Chicas del Can: El Reencuentro". Su sello creativo aporta una estética moderna y elegante a este nuevo proyecto de Jandy Ventura.

Una propuesta con identidad y vigencia

Los arreglos musicales fueron realizados por Jandy Ventura, Julio César Feliz y Kadmiel Acosta, quienes lograron mantener la identidad sonora del legado Ventura, incorporando al mismo tiempo una instrumentación actual que enlaza generaciones.

En la grabación también participaron Roberto del Castillo, Junior Toribio y Víctor Arias, intérpretes que aportaron su talento a una producción que celebra la unión familiar y el espíritu alegre que caracteriza la época más festiva del año.

"El Legado del Caballo Vol. 3: Llegó Navidad" ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con esta propuesta, Jandy Ventura reafirma que la música y la Navidad son parte inseparable de la identidad dominicana.

Cada tema es una invitación a celebrar, compartir y mantener viva la alegría que su padre sembró en el corazón del pueblo.