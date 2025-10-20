×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abierta la convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2026
Abierta la convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2026

Abierta la convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2026: una gran oportunidad para los músicos

Se trata de una experiencia formativa gratuita que impulsa el talento musical dominicano con el respaldo de Berklee College of Music y aliados clave

    Expandir imagen
    Abierta la convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2026: una gran oportunidad para los músicos
    Jóvenes dominicanos reciben orientación directa de expertos de Berklee para potenciar su desarrollo artístico. (FUENTE EXTERNA)

    La convocatoria oficial para el programa intensivo Berklee en Santo Domingo 2026 ya está abierta, brindando a jóvenes músicos dominicanos la oportunidad de participar en una experiencia educativa de primer nivel.

    El evento se llevará a cabo del 5 al 10 de enero de 2026 en el Conservatorio Nacional de Música, y la participación será totalmente gratuita.

    Esta iniciativa es posible gracias a la alianza entre el Ministerio de Cultura, la Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad Itabo y el Conservatorio Nacional de Música, en colaboración con el prestigioso Berklee College of Music, reconocido internacionalmente por su excelencia en la formación musical.

    Desde Fundación AES e Itabo destacan el valor social del programa: "Berklee en Santo Domingo trasciende la educación musical para convertirse en una herramienta de transformación social. Al brindar acceso a formación e inspiración de clase mundial, enriquece nuestro tejido cultural y fortalece el futuro de la sociedad dominicana", expresaron.

    El programa está dirigido a residentes dominicanos mayores de 15 años que cuenten con al menos seis meses de experiencia en interpretación musical o canto. Los interesados deberán completar un formulario en línea y enviar videos que demuestren su nivel musical.

    Expandir imagen
    Infografía
    ProfesoresBerklee College of Music junto a estudiantes dominicanos.

    Durante seis días, los participantes recibirán formación intensiva en teoría musical, improvisación, técnica instrumental, ensamble, composición y arreglos, bajo la guía de docentes de Berklee y profesores invitados. El programa culminará con un concierto final donde los estudiantes exhibirán lo aprendido.

    Expandir imagen
    Infografía
    Jóevenes estudiantes de música.

    El proceso de postulación estará abierto hasta el 3 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (hora local), y los resultados de la primera ronda se anunciarán el 14 de noviembre de 2025. Además, se realizarán audiciones y entrevistas para otorgar becas de mérito que permitirán a algunos estudiantes continuar sus estudios en Berklee.

    RELACIONADAS

    Más

    • Berklee en Santo Domingo se ha consolidado como una plataforma fundamental para el desarrollo del talento musical local, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de ampliar sus conocimientos, conectar con expertos internacionales y proyectar su talento en escenarios globales.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.