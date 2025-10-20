Abierta la convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2026: una gran oportunidad para los músicos

Jóvenes dominicanos reciben orientación directa de expertos de Berklee para potenciar su desarrollo artístico. ( FUENTE EXTERNA )

La convocatoria oficial para el programa intensivo Berklee en Santo Domingo 2026 ya está abierta, brindando a jóvenes músicos dominicanos la oportunidad de participar en una experiencia educativa de primer nivel.

El evento se llevará a cabo del 5 al 10 de enero de 2026 en el Conservatorio Nacional de Música, y la participación será totalmente gratuita.

Esta iniciativa es posible gracias a la alianza entre el Ministerio de Cultura, la Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad Itabo y el Conservatorio Nacional de Música, en colaboración con el prestigioso Berklee College of Music, reconocido internacionalmente por su excelencia en la formación musical.

Desde Fundación AES e Itabo destacan el valor social del programa: "Berklee en Santo Domingo trasciende la educación musical para convertirse en una herramienta de transformación social. Al brindar acceso a formación e inspiración de clase mundial, enriquece nuestro tejido cultural y fortalece el futuro de la sociedad dominicana", expresaron.

El programa está dirigido a residentes dominicanos mayores de 15 años que cuenten con al menos seis meses de experiencia en interpretación musical o canto. Los interesados deberán completar un formulario en línea y enviar videos que demuestren su nivel musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/11-2-dc6f8558.jpg ProfesoresBerklee College of Music junto a estudiantes dominicanos.

Durante seis días, los participantes recibirán formación intensiva en teoría musical, improvisación, técnica instrumental, ensamble, composición y arreglos, bajo la guía de docentes de Berklee y profesores invitados. El programa culminará con un concierto final donde los estudiantes exhibirán lo aprendido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/111-2-01461e9e.jpg Jóevenes estudiantes de música.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 3 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (hora local), y los resultados de la primera ronda se anunciarán el 14 de noviembre de 2025. Además, se realizarán audiciones y entrevistas para otorgar becas de mérito que permitirán a algunos estudiantes continuar sus estudios en Berklee.

Berklee en Santo Domingo se ha consolidado como una plataforma fundamental para el desarrollo del talento musical local, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de ampliar sus conocimientos, conectar con expertos internacionales y proyectar su talento en escenarios globales.