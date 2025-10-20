Britney Spears revela que padeció "daño cerebral": "Me siento afortunada de estar viva"

La polémica vuelve a rodear a Britney Spears tras una serie de declaraciones explosivas compartidas en sus redes sociales, en las que la estrella del pop afirma haber sufrido "daño cerebral" como consecuencia de episodios traumáticos vividos durante uno de los momentos más oscuros de su vida.

El mensaje surge en medio de la controversia por el inminente lanzamiento del libro de memorias de su exesposo, Kevin Federline, titulado You Thought You Knew.

Spears, quien desde la publicación de su autobiografía The Woman in Me (2023) ha hablado abiertamente sobre su lucha por la libertad y la salud mental, reveló en su más reciente publicación que todavía lidia con las secuelas emocionales y físicas de su pasado.

"Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar", escribió Spears.

"Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento. [...] Me siento afortunada de estar viva", agregó la artista.

La publicación estuvo acompañada por una imagen simbólica de Spears a caballo, de espaldas y con el torso parcialmente descubierto, sugiriendo un deseo de libertad y vulnerabilidad. En el texto, la cantante también expresó que busca "aportar sustancia entre toda la basura que se está diciendo" sobre ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/111111-14730340.jpg

Acusaciones graves en el libro de Federline

El mensaje de Spears aparece como respuesta directa a los fragmentos filtrados del libro de Kevin Federline, en el que el exbailarín y padre de sus dos hijos expone supuestos episodios perturbadores de su vida con la cantante.

Entre las afirmaciones más alarmantes, Federline sostiene que Britney fue vista "mirando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo", además de acusarla de consumo de cocaína durante la lactancia y presuntas agresiones físicas a su hijo mayor, Sean Preston.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/britney-spears-1-b6f4708c.jpg Britney Spears yKevin Federline.

Britney no tardó en reaccionar, calificando las acusaciones como falsas y motivadas por el interés económico: "Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo", publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

"Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso. La gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar", añadió, sin especificar a quién se refería con esa última afirmación.

Una historia aún abierta

El drama entre Spears y Federline, quienes estuvieron casados entre 2004 y 2007, ha sido ampliamente documentado, especialmente tras la lucha legal de Britney por poner fin a la tutela que controló su vida durante 13 años.

Las declaraciones actuales reavivan la conversación sobre la salud mental, el abuso en el entorno de las celebridades y la privacidad de las figuras públicas.

A medida que se acerca la publicación oficial del libro de Federline, la expectación crece, mientras los seguidores de Spears expresan su apoyo en redes sociales, muchos de ellos cuestionando las intenciones detrás de las revelaciones del exesposo.

Por ahora, Britney Spears sigue utilizando sus plataformas digitales para compartir su versión de los hechos y proteger su imagen frente a las acusaciones. Aunque afirma haber superado esa etapa oscura, también deja claro que las heridas profundas del pasado aún no han sanado del todo.