El Crok se presenta en concierto de Jowell & Randy pese a condena de 5 años por muerte de una menor

El exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, conocido artísticamente como El Crok, sorprendió al público al subir al escenario durante el concierto del dúo puertorriqueño Jowell & Randy la noche del sábado, a pesar de haber sido condenado a cinco años de prisión por el homicidio involuntario de una menor de 17 años.

El artista, quien estuvo acompañado por Doble T, el otro exintegrante del dúo Los Pepe, compartió en sus redes sociales el momento en que interpretó el tema "Hey Mister", colaboración lanzada hace 12 años junto a sus excompañeros Doble T y Jowell & Randy.

También cantó otros de sus temas más conocidos como “Pepe” y “Gorda”, frente a un público que lo ovacionó, en medio de la controversia judicial que enfrenta.

La presentación de El Crok se produjo dos días después de que el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo dictara sentencia condenatoria contra él y tres mujeres, por su responsabilidad en la muerte de Mayelin Gómez Encarnación, ocurrida en julio de 2021 en el sector Los Corales, en Santo Domingo Este.

Según informó la abogada de la familia de la víctima, María Doris Montero Mora, la condena también incluye el pago de cinco millones de pesos como indemnización a los padres de la adolescente. Sin embargo, el cantante permanece en libertad, ya que la sentencia aún no ha adquirido fuerza definitiva.

Junto a El Crok también fueron condenadas Dariolis (Cristal), Dorca y Carola Encarnación Encarnación, de 25, 27 y 28 años respectivamente, quienes también deberán cumplir cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. El artista deberá cumplir su pena en Najayo Hombres, una vez se ejecute la sentencia.

La acusación del Ministerio Público, sustentada por los artículos 319 del Código Penal Dominicano y 396 de la Ley 136-03 sobre protección de menores, establece que el 20 de julio de 2021, la menor presentó complicaciones de salud en una vivienda donde se encontraba con los imputados, y falleció tras ser llevada a un centro médico.

El caso también involucra a un joven, presunto novio de la víctima, declarado en rebeldía por la justicia.

Mientras su situación legal se resuelve, El Crok continúa activo en la música, y recientemente estrenó su nuevo tema “Sexy”, cuyo video fue compartido en sus redes sociales.

Su aparición en el concierto ha generado fuertes reacciones entre el público y usuarios de redes sociales, cuestionando que se mantenga libre y en presentaciones públicas tras haber sido hallado culpable de un hecho tan grave.