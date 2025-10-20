VIDEO | Michel Camilo despide a Anthony Jackson, su hermano musical y leyenda del jazz moderno
El pianista dominicano despidió con un mensaje de profundo afecto al legendario bajista estadounidense, con quien compartió grabaciones emblemáticas y escenarios internacionales que marcaron una época dorada en la música contemporánea
El pianista y compositor Michel Camilo expresó su profundo dolor por la muerte del legendario bajista Anthony Jackson, a quien consideró no solo un aliado musical, sino un amigo entrañable con quien compartió décadas de creación, escenarios y amistad.
Jackson, fallecido a los 73 años, fue una de las figuras más influyentes en la historia del bajo eléctrico y un innovador que cambió la forma de entender el instrumento.
Su trayectoria lo llevó a colaborar con artistas de distintos géneros, entre ellos Roberta Flack, Chaka Khan, The Bee Gees, Diana Ross, Simon & Garfunkel y Madonna, además de su extensa obra junto al pianista dominicano.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Camilo se refirió a él con palabras cargadas de afecto: "Con el corazón destrozado por la pérdida de mi querido amigo y gran bajista Anthony Jackson. Único en su clase, un verdadero genio e innovador. Fue un honor compartir contigo tantos años de música y amistad".
Conexión artística
Jackson fue pieza clave en varias grabaciones y giras de Michel Camilo, aportando un sonido distintivo que se volvió esencial en el estilo del pianista. Juntos recorrieron festivales y teatros en diferentes continentes, creando una conexión artística que trascendió el tiempo.
Reconocido por haber desarrollado el bajo eléctrico de seis cuerdas, conocido como contrabajo guitarra, Jackson marcó un antes y un después en el jazz y la música contemporánea. Su legado se extiende a colaboraciones con figuras como Al Di Meola, Chick Corea, George Benson y Hiromi Uehara, entre muchos otros.
- La empresa Fodera Guitars, con la que trabajó durante décadas, confirmó la noticia de su fallecimiento y lo definió como "uno de los bajistas más visionarios e influyentes de la historia moderna".
- El mundo del jazz despide así a un artista irrepetible, cuya huella seguirá resonando en cada acorde.