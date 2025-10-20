×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Anthony Jackson
Anthony Jackson

VIDEO | Michel Camilo despide a Anthony Jackson, su hermano musical y leyenda del jazz moderno

El pianista dominicano despidió con un mensaje de profundo afecto al legendario bajista estadounidense, con quien compartió grabaciones emblemáticas y escenarios internacionales que marcaron una época dorada en la música contemporánea

  • Severo Rivera - Twitter

El pianista y compositor Michel Camilo expresó su profundo dolor por la muerte del legendario bajista Anthony Jackson, a quien consideró no solo un aliado musical, sino un amigo entrañable con quien compartió décadas de creación, escenarios y amistad.

Jackson, fallecido a los 73 años, fue una de las figuras más influyentes en la historia del bajo eléctrico y un innovador que cambió la forma de entender el instrumento.

Su trayectoria lo llevó a colaborar con artistas de distintos géneros, entre ellos Roberta Flack, Chaka Khan, The Bee Gees, Diana Ross, Simon & Garfunkel y Madonna, además de su extensa obra junto al pianista dominicano.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Camilo se refirió a él con palabras cargadas de afecto: "Con el corazón destrozado por la pérdida de mi querido amigo y gran bajista Anthony Jackson. Único en su clase, un verdadero genio e innovador. Fue un honor compartir contigo tantos años de música y amistad".

Expandir imagen
Infografía
El guitarrista flamenco, Tomatito, Michel Camilo y Anthony Jackson.

Conexión artística

Jackson fue pieza clave en varias grabaciones y giras de Michel Camilo, aportando un sonido distintivo que se volvió esencial en el estilo del pianista. Juntos recorrieron festivales y teatros en diferentes continentes, creando una conexión artística que trascendió el tiempo.

Reconocido por haber desarrollado el bajo eléctrico de seis cuerdas, conocido como contrabajo guitarra, Jackson marcó un antes y un después en el jazz y la música contemporánea. Su legado se extiende a colaboraciones con figuras como Al Di Meola, Chick Corea, George Benson y Hiromi Uehara, entre muchos otros.

RELACIONADAS
  • La empresa Fodera Guitars, con la que trabajó durante décadas, confirmó la noticia de su fallecimiento y lo definió como "uno de los bajistas más visionarios e influyentes de la historia moderna".
  • El mundo del jazz despide así a un artista irrepetible, cuya huella seguirá resonando en cada acorde.
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista. Subeditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).