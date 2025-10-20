El pianista y compositor Michel Camilo expresó su profundo dolor por la muerte del legendario bajista Anthony Jackson, a quien consideró no solo un aliado musical, sino un amigo entrañable con quien compartió décadas de creación, escenarios y amistad.

Jackson, fallecido a los 73 años, fue una de las figuras más influyentes en la historia del bajo eléctrico y un innovador que cambió la forma de entender el instrumento.

Su trayectoria lo llevó a colaborar con artistas de distintos géneros, entre ellos Roberta Flack, Chaka Khan, The Bee Gees, Diana Ross, Simon & Garfunkel y Madonna, además de su extensa obra junto al pianista dominicano.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Camilo se refirió a él con palabras cargadas de afecto: "Con el corazón destrozado por la pérdida de mi querido amigo y gran bajista Anthony Jackson. Único en su clase, un verdadero genio e innovador. Fue un honor compartir contigo tantos años de música y amistad".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/michel-camilo-tomatito-y-anthony-81ea5a77.jpg El guitarrista flamenco, Tomatito, Michel Camilo y Anthony Jackson.

Conexión artística

Jackson fue pieza clave en varias grabaciones y giras de Michel Camilo, aportando un sonido distintivo que se volvió esencial en el estilo del pianista. Juntos recorrieron festivales y teatros en diferentes continentes, creando una conexión artística que trascendió el tiempo.

Reconocido por haber desarrollado el bajo eléctrico de seis cuerdas, conocido como contrabajo guitarra, Jackson marcó un antes y un después en el jazz y la música contemporánea. Su legado se extiende a colaboraciones con figuras como Al Di Meola, Chick Corea, George Benson y Hiromi Uehara, entre muchos otros.

La empresa Fodera Guitars , con la que trabajó durante décadas, confirmó la noticia de su fallecimiento y lo definió como "uno de los bajistas más visionarios e influyentes de la historia moderna".

, con la que trabajó durante décadas, la noticia de su y lo definió como "uno de los bajistas más visionarios e influyentes de la historia moderna". El mundo del jazz despide así a un artista irrepetible, cuya huella seguirá resonando en cada acorde.