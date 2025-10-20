Muere Sam Rivers, bajista y cofundador de Limp Bizkit

El bajista Sam Rivers de la banda estadounidense Limp Bizkit realiza un espectáculo. ( FUENTE EXTERNA )

El mundo del rock y del nu metal despide a Sam Rivers, bajista y cofundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, fallecido a los 48 años. La noticia fue confirmada este domingo por el grupo a través de sus redes sociales.

"Hoy hemos perdido a nuestro hermano. Nuestro compañero. Nuestro latido", escribió la banda en un mensaje publicado en Instagram, acompañado de una fotografía en blanco y negro del músico.

La causa de la muerte no ha sido revelada, según medios como Associated Press, The Guardian y Entertainment Weekly. Rivers murió el sábado 18 de octubre, y la familia ha pedido respeto a su privacidad mientras se organizan los actos fúnebres.

Sam Rivers nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida. Formó Limp Bizkit en 1994 junto al vocalista Fred Durst y el guitarrista Wes Borland, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del género nu metal, que mezcló rock pesado, hip hop y funk.

Como bajista, contribuyó decisivamente al sonido que definió a la banda en discos como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), ambos multiplatino. También participó en la producción y composición de temas como Break Stuff, My Way y Take a Look Around, que marcaron a una generación.

En 2015, Rivers se retiró temporalmente del grupo debido a problemas hepáticos relacionados con el alcohol. Tras un trasplante de hígado, regresó en 2018 para continuar de gira con la banda, que desde entonces mantenía una agenda activa de conciertos y grabaciones.

Pesar

Fred Durst, líder de Limp Bizkit, escribió en sus redes: "Sam no solo era nuestro bajista. Era el alma que mantenía unido a este grupo. Su talento era inmenso, pero su corazón lo era más".

Otros músicos del movimiento nu metal, como miembros de Korn, Slipknot y Deftones, expresaron su pesar. "Fue una fuerza silenciosa que dio forma al sonido de toda una era", escribió Jonathan Davis, vocalista de Korn.

Limp Bizkit, una de las bandas más representativas de finales de los 90, vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. El grupo alcanzó fama internacional por su estilo provocador y su energía en el escenario, con Rivers como uno de sus pilares creativos.

La agrupación no ha informado si continuará con los compromisos de su gira, prevista para finales de este año en Europa. Se espera que en los próximos días se realicen homenajes públicos y tributos musicales a su memoria.