Fallece el bachatero Alex "El Bizcochito" en trágico accidente de tránsito

Muere bachatero Alex "El Bizcochito". En la imagen de archivo se le ve posar mirando fihjamente a la cámara. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante de bachata puertorriqueño Alex Miranda, conocido artísticamente como "Alex, El Bizcochito", falleció el domingo 19 de octubre en un accidente automovilístico en Estados Unidos. En la República Dominicana se hizo conocido por canciones como "Te perdoné".

De acuerdo con el medio boricua "Primera Hora", la noticia fue confirmada por el alcalde de Cidra, Jesús Resto, ciudad de donde era oriundo, quien expresó su pesar a través de sus redes sociales.

"Con profundo pesar, confirmamos el fallecimiento del joven cantante Alex ´El Bizcochito´. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seguidores por tan irreparable pérdida", escribió el alcalde.

El funcionario también destacó el talento y la energía del artista, quien había logrado ganarse el corazón de muchos con su música y carisma. "Alex fue un artista lleno de talento, energía y esperanza. Su carisma, alegría y dedicación lo convirtieron en un ejemplo de perseverancia y superación", agregó.

A pesar de haber alcanzado su mayor popularidad en la década de 2000, Alex "El Bizcochito" se mantenía vigente en la escena musical, realizando presentaciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Su última actuación se dio el pasado viernes en Hinesville, Georgia.

Más

"El Bizcochito" será recordado por su inconfundible voz y su cercanía con el público, cualidades que lo convirtieron en una de las figuras más queridas del género.

Leer más Fallece en trágico accidente Arturo Báez Cordero, hijo del cineasta Fernando Báez