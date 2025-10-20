Techy Fatule cautiva en su función extra en Escenario 360

La cantautora dominicana Techy Fatule ofreció una presentación memorable durante su función extra en Escenario 360. ( FUENTE EXTERNA )

Entre risas y música, la cantautora dominicana Techy Fatule ofreció una presentación memorable durante su función extra en Escenario 360, donde repasó gran parte de su trayectoria musical con una propuesta llena de energía y versatilidad.

Durante una hora y media de concierto, Techy deleitó a los invitados con un repertorio que transitó entre baladas, rock, mambo, merengue y kompa, demostrando su capacidad para moverse con naturalidad entre distintos géneros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/concierto-techy-3-eabf6da4.jpeg

Temas como "Entregarte todo", "Prohíbeme verte" y "Que me quedes tú" fueron coreados por un público que no dejó de disfrutar cada momento.

La artista también interpretó varios merengues de su álbum "Mis merengues favoritos", junto a versiones especiales de clásicos populares, entre ellos "La gata bajo la lluvia".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/concierto-techy-2-06db3e01.jpeg

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando Carlos Alfredo Fatule, padre de la artista, la acompañó en el escenario para cantar juntos el icónico tema "Sigue amándome", un merengue que marcó los años 90.

A lo largo del espectáculo, Techy combinó música y humor, incorporando anécdotas personales con un toque de stand-up comedy que mantuvo la atención y las risas del público, reafirmando su autenticidad y cercanía.

Más

Con esta presentación, Techy Fatule consolida su posición como una de las artistas más completas de la escena musical dominicana, destacando no solo por su talento vocal y compositivo, sino también por su capacidad para conectar con la audiencia a través de la sinceridad y el buen humor.