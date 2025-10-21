×
Casa de Campo cancela concierto "Voices of Our Generation Vol. 3" por paso de tormenta

Artistas como Milly Quezada y Lasso se verán afectados por la cancelación del concierto en Altos de Chavón por motivos de seguridad

    Expandir imagen
    Casa de Campo cancela concierto Voices of Our Generation Vol. 3 por paso de tormenta
    El evento, que reuniría a Skip Martin, Milly Quezada y Lasso, fue suspendido por las condiciones meteorológicas adversas que afectarán a la República Dominicana y la región. (SUMINISTRADA)

    Casa de Campo Resort & Villas anunció la cancelación oficial del concierto "Voices of Our Generation, Volumen 3", que estaba programado para el 1 de noviembre en Altos de Chavón, debido a la llegada de una tormenta que traerá lluvias intensas, vientos peligrosos y aumento del nivel del mar.

    En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización informó que las condiciones previstas crearían ambientes de trabajo inseguros, interrupciones eléctricas y riesgos para el transporte y las comunicaciones, lo que motivó la suspensión del evento.

    "La seguridad y el bienestar de nuestro equipo de producción, artistas y asistentes sigue siendo nuestra máxima prioridad", expresó Casa de Campo, subrayando su compromiso de actuar de manera responsable y respetuosa ante estas circunstancias.

    El espectáculo reuniría a artistas de distintas generaciones y géneros musicales, entre ellos Milly Quezada y su orquesta, el cantante Lasso, Skip Martin, exvocalista de Kool & the Gang, Tommy DeCarlo, exvocalista de Boston, y Freedom Williams, integrante de C&C Music Factory. La banda The Crashers sería la encargada de la música de respaldo.

    Reembolso

    • La empresa también confirmó que los reembolsos de las entradas serán procesados automáticamente, sin necesidad de que los compradores realicen gestiones adicionales.
    • El concierto formaba parte de la serie "Voices of Our Generation", que reúne a talentos internacionales en el icónico anfiteatro de Altos de Chavón, escenario de grandes espectáculos en la República Dominicana.
