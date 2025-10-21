Punta Cana será epicentro del diálogo entre música y turismo

Kevin (Pillz) Montaño, Carlos Montesquieu, Paloma Rodríguez, Brazil y Alf Álvarez en el Dominicana Music Week 2024. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación La Oreja Media (FLOM) llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025 la jornada formativa: "Música y turismo: Retos y oportunidades para la industria musical dominicana", a realizarse en el Hotel Four Points by Sheraton Punta Cana.

El encuentro busca fortalecer las competencias de artistas y profesionales que desarrollan su carrera en hoteles, restaurantes y espacios turísticos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/e8aca7e2-ae56-42da-afd3-2dd0ce6089bc-dad7ceee.jpg La morena del swing, Lady Laura, en elDominicana Music Week 2024. (FUENTE EXTERNA)

El evento, antesala a Dominicana Music Week 2026, propone generar un espacio de intercambio de experiencias, capacitación y estrategias para profesionalizar los servicios artísticos, la protección de los derechos de los músicos y la potenciación de las oportunidades que brinda la industria turística, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana.

Música y turismo

La jornada incluirá dos paneles temáticos con la participación de expertos legales, financieros, artísticos y empresariales, así como de artistas con experiencia en escenarios turísticos.

" Profesionalizar y proteger la carrera artística en el turismo" contará con Mayra Tejada (Ventana Legal), Lucía Castillo (ONDA), Argenis Checo (Checo Consulting), Alf Álvarez (Hey Marcas) e Ivana Loyola , quien compartirá su experiencia como cantante en Punta Cana.

la carrera artística en el turismo" contará con (Ventana Legal), Lucía Castillo (ONDA), Argenis Checo (Checo Consulting), Alf Álvarez (Hey Marcas) e , quien compartirá su experiencia como cantante en Punta Cana. "Del escenario local a la exportación musical: oportunidades desde el turismo" reunirá a Porfirio "Popi" Piña (La Oreja Media), Valerio De León (SGACEDOM), Irving Dechamps (innovación musical), Alba Russo (ASONAHORES) y el artista Brasa, abordando la distribución musical, derechos de autor, innovación tecnológica y proyección internacional.

El evento cerrará con una presentación musical del cantautor Yohan, reflejo del talento emergente de la región Este y su expansión nacional, y del destacado guitarrista Felipe Auffant.

El encuentro cuenta con alianzas estratégicas de La Oreja Media, Academia de Música de Punta Cana, Wildtone Music Group, Genesis Music, Ventana Legal, ONDA, SGACEDOM, ASONAHORES, Caribe Alternativo, MuzikVox, Amargue Sessions, Checo Consulting, El Snack Report, Hey Marcas y Translux, en un esfuerzo conjunto para fortalecer la relación entre la música y el turismo en la República Dominicana.

Con esta iniciativa, la Fundación La Oreja Media afianza su compromiso con el desarrollo de una industria musical sostenible, profesional y exportable, posicionando al país como un referente en la intersección de creatividad y turismo.