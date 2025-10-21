Ebenezer Guerra anuncia que participará en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Ebenezer Guerra posa durante una sesión fotográfica, el cantante de merengue típico se está preparándose para su próxima presentación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante Ebenezer Guerra confirmó su participación en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre en Miami, Florida.

Guerra debutará en este evento con una presentación junto a los artistas Elvis Crespo, Toño Rosario y La Insuperable, interpretando el tema “Borrón y cuenta nueva”, que combina diferentes estilos musicales.

Durante la gala, Elvis Crespo recibirá un reconocimiento por su trayectoria. Ebenezer Guerra tendrá además su primera presentación en Estados Unidos después de haber lanzado oficialmente su carrera en noviembre de 2024 con el sencillo “Bolero”, que ha tenido una importante cantidad de reproducciones en plataformas digitales.

En mayo, Guerra colaboró con Crespo en una nueva versión del tema “Luna llena” de 1998, reinterpretada en estilo típico.

Actualmente, Ebenezer Guerra está promocionando su sencillo “Hipócrita”, cuyo video musical fue lanzado hace dos semanas.

Más

El cantante también está nominado en la categoría Artista Revelación del Año en los Premios Glamour Music Awards RD, que se realizarán el 10 de noviembre en el hotel Jaragua, en Santo Domingo.