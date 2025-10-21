Ed Sheeran iniciará su gira latinoamericana en República Dominicana
República Dominicana será la primera parada latinoamericana del "Loop Tour" de Ed Sheeran el próximo 9 de mayo de 2026
El fenómeno mundial del pop, Ed Sheeran, llegará por primera vez a la República Dominicana como parte de su nueva gira mundial "Loop Tour", que comenzará su recorrido por Latinoamérica el próximo sábado 9 de mayo de 2026, con un concierto en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.
Las boletas para el concierto en República Dominicana estarán disponibles en preventa a partir del 30 de octubre y la venta general iniciará el 3 de noviembre a través de la plataforma www.tuboleta.com.do.
El "Loop Tour" dará inicio oficialmente en Nueva Zelanda y Australia a principios de 2026. Esta gira sucede a su exitosa "Mathematics Tour", que rompió récords de asistencia durante tres años.
Para esta nueva etapa, Sheeran promete un espectáculo renovado, con un diseño escénico innovador y un repertorio que combina canciones de su más reciente álbum Play, junto con sus éxitos más populares.
- El álbum Play, lanzado en 2025, muestra la evolución musical de Ed Sheeran, que ha explorado nuevas influencias y colaboraciones internacionales.
El disco incorpora elementos de tradiciones musicales de India y Persia, fusionados con el folk irlandés que marcó sus orígenes, creando un sonido global y distintivo. Al mismo tiempo, mantiene la esencia de las baladas que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.
- Play ha alcanzado el puesto número uno en múltiples países, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.
- Más recientemente, Sheeran lanzó el proyecto "Play – The Remixes EP", que reinterpreta canciones del álbum mediante colaboraciones con destacados artistas del sur de Asia.