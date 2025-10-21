×
Ed Sheeran iniciará su gira latinoamericana en República Dominicana

República Dominicana será la primera parada latinoamericana del "Loop Tour" de Ed Sheeran el próximo 9 de mayo de 2026

    Expandir imagen
    Ed Sheeran iniciará su gira latinoamericana en República Dominicana
    Ed Sheeran en una imagen de promoción de su nuevo álbum "Play". (FUENTE EXTERNA)

    El fenómeno mundial del pop, Ed Sheeran, llegará por primera vez a la República Dominicana como parte de su nueva gira mundial "Loop Tour", que comenzará su recorrido por Latinoamérica el próximo sábado 9 de mayo de 2026, con un concierto en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.

    Las boletas para el concierto en República Dominicana estarán disponibles en preventa a partir del 30 de octubre y la venta general iniciará el 3 de noviembre a través de la plataforma www.tuboleta.com.do.

    El "Loop Tour" dará inicio oficialmente en Nueva Zelanda y Australia a principios de 2026. Esta gira sucede a su exitosa "Mathematics Tour", que rompió récords de asistencia durante tres años.

    Para esta nueva etapa, Sheeran promete un espectáculo renovado, con un diseño escénico innovador y un repertorio que combina canciones de su más reciente álbum Play, junto con sus éxitos más populares.

    • El álbum Play, lanzado en 2025, muestra la evolución musical de Ed Sheeran, que ha explorado nuevas influencias y colaboraciones internacionales.
    El disco incorpora elementos de tradiciones musicales de India y Persia, fusionados con el folk irlandés que marcó sus orígenes, creando un sonido global y distintivo. Al mismo tiempo, mantiene la esencia de las baladas que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.

    • Play ha alcanzado el puesto número uno en múltiples países, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.
    • Más recientemente, Sheeran lanzó el proyecto "Play – The Remixes EP", que reinterpreta canciones del álbum mediante colaboraciones con destacados artistas del sur de Asia.
