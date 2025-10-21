Junior Esencia y Frank Reyes unen talento y sentimiento en "Empieza a olvidarme"

Junior Esencia y Frank Reyes enamoran a sus fans con su nueva bachata, "Empieza a olvidarme". ( FUENTE EXTERNA )

El cantante y compositor dominicano Junior Esencia continúa consolidando su nombre dentro del panorama bachatero con el éxito de su más reciente sencillo, "Empieza a olvidarme", interpretado junto al legendario Frank Reyes, conocido mundialmente como El príncipe de la bachata.

Lanzada en agosto de 2025, la canción ha logrado una gran acogida entre los amantes de la bachata romántica, superando el millón de visualizaciones en YouTube y acumulando más de 138 mil reproducciones en Spotify.

Este nuevo tema, lleno de sentimiento y melancolía, formará parte del próximo álbum de Junior Esencia, previsto para principios de 2026.

Colaboraciones de lujo

Con una carrera que inició en 2012 como líder de la agrupación Esencia Modelo, el artista ha compartido escenario con grandes referentes del género como Anthony Santos y Zacarías Ferreira, además de llevar su música a escenarios internacionales.

En 2018, realizó una gira de medios y conciertos por Europa junto a su primo, el reconocido merenguero Sergio Vargas, experiencia que marcó un hito en su trayectoria.

En 2024, Junior Esencia firmó contrato con Mojitos, en alianza con The Orchard, para la distribución digital y el mercadeo de su nueva producción discográfica, consolidando su proyección internacional.

El videoclip de "Empieza a olvidarme" —disponible en todas las plataformas digitales— fue dirigido por Polanc Graph y Stalyn Director, con la producción a cargo del propio Junior Esencia e Iván Beriguete, y los arreglos musicales del reconocido productor Camilo Bencosme.

Con este lanzamiento, Junior Esencia reafirma su sello personal: una bachata urbana que honra la esencia tradicional del género, pero se atreve a innovar con frescura y autenticidad.



