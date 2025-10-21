El caso judicial entre el bachatero Luis Gonzaga Segura y el merenguero Bonny Cepeda sigue avanzando en la justicia civil dominicana, en el marco de la demanda por violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

En esta nueva etapa del proceso, celebrada en la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Segura compareció de manera presencial, mientras que Cepeda participó de forma virtual. La ausencia física del demandado llevó al tribunal a prorrogar su comparecencia, y sus representantes aún no han presentado una defensa formal.

La demanda, interpuesta por Segura y su equipo legal, sostiene que Cepeda habría alterado tanto la composición como la letra de la canción "Pena por ti", compuesta por Segura en 1981 y lanzada al público en 1982.

"Se trata de una alteración, una apropiación y uso indebido de la obra Pena por ti", explicó el abogado Julián Gómez Mencía.

"En virtud de eso, hemos acudido ante la justicia civil, persiguiendo los daños y perjuicios que ha provocado ese comportamiento y otras medidas conforme a la ley".

El artista, conocido como El Añoñaíto, ofreció también unas palabras tras salir de la audiencia, dejando ver la dimensión emocional del conflicto: "Me he sentido mal con lo que hizo Bonny, muy mal. Sinceramente, siendo dominicano, siendo nuestro... Y una canción es como un hijo de uno. Para mí, yo siento mi canción así".

Consultado sobre si hubo algún intento de conciliación previa a la vía judicial, el abogado de Segura fue claro.

"Nosotros notificamos la demanda, pero nunca hubo un acercamiento serio. Nunca hubo una gestión formal por parte de los abogados del señor Cepeda. Lo único que se ha producido son publicaciones en redes sociales, en las que él afirma que nunca se ha atribuido la autoría de la obra".

El equipo legal de Segura está compuesto por Julián Gómez Mencía, Manuel Fermín Cabral, Graciano Gallard y Nathanael Concepción, quienes reiteraron su intención de que el proceso transcurra con apego al marco legal.

"Esperamos que se haga justicia por esa alteración de la obra", concluyó Gómez Mencía.

Este caso ha generado amplio interés en la opinión pública, no solo por los artistas involucrados, sino por tratarse de un reclamo de derechos autorales sobre una de las composiciones más emblemáticas del repertorio dominicano.

Sobre la demanda

El veterano bachatero Luis Gonzaga Segura interpuso una demanda civil contra el merenguero Fernando Cruz Paz, conocido artísticamente como Bonny Cepeda, por la presunta violación de derechos de autor sobre la canción "Pena por ti", obra compuesta por Segura en 1981 y difundida al público en 1982.