Badir lanza "Otra vez", una balada pop sobre los amores que regresan
El cantautor dominicano presenta un tema cargado de emoción y honestidad, primer adelanto de su nueva etapa musical y antesala de su álbum "Corazón desnudo"
El cantautor Badir regresa con una entrega cargada de emoción y honestidad: "Otra vez", una balada pop que retrata el inevitable ciclo de volver a una relación que ya dolió.
La canción describe ese momento en el que, pese a haber prometido no regresar, uno cae otra vez, a escondidas, con vergüenza, pero con la ingenua esperanza de que esta vez sea distinto.
Badir lo resume con crudeza y humor: "Es la historia de cuando escupiste pa´ arriba y ahora andas con el moco pa´ bajo."
Compuesta por Badir, con arreglos y producción de Richy Rojas y mezcla de CruzMonty, "Otra vez" fusiona la sensibilidad de una balada con un sonido pop moderno, dando vida a una pieza profundamente emocional y sincera.
Una historia universal
El sencillo se lanza bajo la distribución de La Oreja Media Group y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con esta canción, Badir, otra vez, demuestra su talento para convertir experiencias personales en historias universales que tocan el corazón.
- Este lanzamiento marca también el inicio de una etapa clave en su carrera, con el inicio de su segunda gira por Estados Unidos, además de su gira nacional "5 años y contando".
Todo esto forma parte de la cuenta regresiva hacia uno de los momentos más importantes de su trayectoria: el concierto de celebración en noviembre y el tan esperado lanzamiento de su álbum "Corazón Desnudo".