Badir lanza "Otra vez", una balada pop sobre los amores que regresan

El cantautor dominicano Badir presenta "Otra vez", una balada que desnuda el corazón. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor Badir regresa con una entrega cargada de emoción y honestidad: "Otra vez", una balada pop que retrata el inevitable ciclo de volver a una relación que ya dolió.

La canción describe ese momento en el que, pese a haber prometido no regresar, uno cae otra vez, a escondidas, con vergüenza, pero con la ingenua esperanza de que esta vez sea distinto.

Badir lo resume con crudeza y humor: "Es la historia de cuando escupiste pa´ arriba y ahora andas con el moco pa´ bajo."

Compuesta por Badir, con arreglos y producción de Richy Rojas y mezcla de CruzMonty, "Otra vez" fusiona la sensibilidad de una balada con un sonido pop moderno, dando vida a una pieza profundamente emocional y sincera.

Una historia universal

El sencillo se lanza bajo la distribución de La Oreja Media Group y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con esta canción, Badir, otra vez, demuestra su talento para convertir experiencias personales en historias universales que tocan el corazón.

Este lanzamiento marca también el inicio de una etapa clave en su carrera, con el inicio de su segunda gira por Estados Unidos, además de su gira nacional "5 años y contando".

Todo esto forma parte de la cuenta regresiva hacia uno de los momentos más importantes de su trayectoria: el concierto de celebración en noviembre y el tan esperado lanzamiento de su álbum "Corazón Desnudo".