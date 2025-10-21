Luis Segura lleva a los tribunales a Bonny Cepeda por su tema más emblemático

Bonny Cepeda es acusado de explotar comercialmente una canción de Luis Segura sin permiso. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido merenguero y compositor Fernando Antonio Cruz Paz, artísticamente conocido como Bonny Cepeda, se presentará este martes ante la justicia dominicana para enfrentar la primera audiencia del juicio de fondo en su contra, por presunta violación a los derechos de autor de la icónica canción "Pena por ti", obra del veterano bachatero Luis Segura, también conocido como El Añoñaíto.

La audiencia se celebrará en la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde Cepeda deberá responder por las acusaciones que pesan sobre él, entre ellas: atribuirse la autoría de la canción, modificar su contenido original, publicarla sin autorización, y beneficiarse económicamente de ella por más de 40 años.

Según la demanda presentada por Segura en enero de este año, Cepeda habría registrado el tema bajo el título de "Penas", adjudicándose la lírica, melodía y composición de manera ilegal, además de transferir derechos de edición y distribución a terceros.

Segura asegura que nunca autorizó la modificación ni la explotación comercial de su obra más emblemática, la cual considera su "segunda madre", compuesta en 1981.

El equipo legal que representa a Luis Segura está compuesto por los abogados Manuel Fermín Cabral, Graciano Gaillard, Nathanael Concepción y Julián R. Gómez Mencías, quienes exigen ante los tribunales una indemnización por daños y perjuicios, así como el reconocimiento pleno de los derechos de autor del veterano artista.

Por su parte, Bonny Cepeda ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales, calificando la acusación como un error y asegurando que "siempre ha sabido que la canción pertenece a Luis Segura".

La querella fue presentada inicialmente en la Octava Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, y ha generado gran atención mediática, debido a la popularidad del tema en disputa y a la figura de ambos artistas, íconos del merengue y la bachata dominicana.

El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas semanas el tribunal emita una decisión sobre esta disputa que involucra uno de los temas más representativos de la música popular dominicana.