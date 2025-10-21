×
Suspenden la Gala de Grandes Intérpretes por paso de la tormenta tropical Melissa

La Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional posponen el evento por motivos meteorológicos

    Suspenden la Gala de Grandes Intérpretes por paso de la tormenta tropical Melissa
    Reprogramarán la Gala de Grandes Intérpretes, con Xabier Anduaga y Nadine Sierra, por el paso de la tormenta tropical Melissa. (FUENTE EXTERNA)

    Debido al paso de la tormenta tropical Melissa y las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del territorio nacional, la Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional anunciaron la suspensión de la esperada Gala de Grandes Intérpretes "Margarita Copello de Rodríguez", prevista para celebrarse esta noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

    El concierto será reprogramado

    El concierto, que reuniría a figuras de renombre internacional como la soprano Nadine Sierra y el tenor Xabier Anduaga, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Antonio Molina, será reprogramado para una nueva fecha que será anunciada próximamente.

    La gala forma parte del ciclo de conciertos benéficos organizados por la Fundación Sinfonía en homenaje a la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez, destacada promotora cultural y presidenta fundadora de la entidad, cuya visión y entrega han dejado una huella perdurable en la vida musical dominicana.

    • El comunicado oficial informa: "La seguridad del público, artistas y colaboradores es nuestra principal prioridad. Agradecemos su comprensión y su constante apoyo a esta gala benéfica dedicada al arte, la música y la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez".

    Las fundaciones Sinfonía y Amigos del Teatro Nacional reiteraron su agradecimiento al público y a los patrocinadores por el respaldo continuo a las iniciativas culturales que promueven el desarrollo musical del país, y aseguraron que la gala se llevará a cabo tan pronto las condiciones sean seguras y favorables para todos los involucrados.


