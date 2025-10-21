Suspenden la Gala de Grandes Intérpretes por paso de la tormenta tropical Melissa

Reprogramarán la Gala de Grandes Intérpretes, con Xabier Anduaga y Nadine Sierra, por el paso de la tormenta tropical Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

Debido al paso de la tormenta tropical Melissa y las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del territorio nacional, la Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional anunciaron la suspensión de la esperada Gala de Grandes Intérpretes "Margarita Copello de Rodríguez", prevista para celebrarse esta noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El concierto será reprogramado

La gala forma parte del ciclo de conciertos benéficos organizados por la Fundación Sinfonía en homenaje a la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez, destacada promotora cultural y presidenta fundadora de la entidad, cuya visión y entrega han dejado una huella perdurable en la vida musical dominicana. El comunicado oficial informa: "La seguridad del público, artistas y colaboradores es nuestra principal prioridad. Agradecemos su comprensión y su constante apoyo a esta gala benéfica dedicada al arte, la música y la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez". Las fundaciones Sinfonía y Amigos del Teatro Nacional reiteraron su agradecimiento al público y a los patrocinadores por el respaldo continuo a las iniciativas culturales que promueven el desarrollo musical del país, y aseguraron que la gala se llevará a cabo tan pronto las condiciones sean seguras y favorables para todos los involucrados.



Leer más Voces para la eternidad: Nadine Sierra y Xabier Anduaga honran a Margarita Copello de Rodríguez

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

El concierto, que reuniría a figuras de renombre internacional como lay el, junto a ladirigida por el maestro José Antonio Molina, será reprogramado para una nueva fecha que será anunciada próximamente.