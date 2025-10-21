Zeo Muñoz presenta “Solito”, primer sencillo de su tercer álbum de estudio

El cantautor dominicano Zeo Muñoz lanza una bachata de su autoría con arreglos de Alex Masilla. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Zeo Muñoz se encuentra en plena etapa creativa y se prepara para lanzar su tercer álbum de estudio, del cual presenta el primer adelanto: “Solito”, una bachata escrita por él mismo, con arreglos y producción del reconocido Alex Masilla.

“Solito es de esas canciones que te agarran de sorpresa. Nació en un par de minutos y desde temprano supe que sería una bachata. Es el primer sencillo del álbum que viene y estoy muy contento con el resultado final. Ahora emocionado por salir a tocarla en vivo, especialmente durante la gira de diciembre”, expresó el artista.

El tema llega acompañado de un videoclip filmado en Times Square y Queens, Nueva York, bajo la dirección del propio Zeo Muñoz.

La pieza audiovisual combina la energía urbana de la ciudad con la nostalgia y el sentimiento característicos de sus letras, consolidando una propuesta visual que refleja su madurez artística.

Zeo fortalece su identidad musical

Conocido por éxitos como “Difícil de entender” y “Millones de gallos rojos”, Zeo continúa fortaleciendo su identidad musical dentro del género de autor y la bachata contemporánea.

En la producción del nuevo disco trabaja junto a Ronny Cruz, quien funge como productor principal, y con David Holguín, responsable de la canción “Por jugar con fuego”, un tema muy especial que ha acompañado al cantautor durante varios años.

Como cada año, Muñoz se prepara también para su tradicional gira de diciembre, en la que recorrerá distintos escenarios de la República Dominicana para reencontrarse con su público y presentar sus nuevas canciones.

“Solito” ya está disponible en todas las plataformas digitales, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera de uno de los cantautores dominicanos más sensibles y auténticos de su generación.



