La peculiar versión que hizo La Tigresa del Oriente de la icónica canción Thriller

La Tigresa del Oriente con un vestuario parecido al usado por Michael Jackson en el videoclip de su tema Thriller. ( FUENTE EXTERNA )

¡La Tigresa del Oriente lo hizo otra vez! A tan solo días de Halloween, la peculiar e icónica artista peruana Juana Judith Bustos Ahuite sorprendió a sus seguidores con una inesperada, y completamente inolvidable, versión de Thriller, el clásico de Michael Jackson.

Con casi 80 años, La Tigresa no conoce límites creativos: se enfundó en un look inspirado en el videoclip original, cantó una versión traducida al español del tema y lideró una coreografía acompañada por cinco bailarines. El resultado: una explosión de color, movimiento y espíritu felino que no tardó en hacerse viral.

"Estoy bien thriller!", escribió en su publicación, dejando claro que sigue fiel a su estilo provocador, kitsch y absolutamente único. Y es que si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que sabe cómo convertir lo inesperado en espectáculo.

La cantante, conocida por sus adaptaciones extravagantes de clásicos internacionales, ya había versionado canciones como Satisfaction de The Rolling Stones y Nada personal de Soda Stereo. Ahora, le llegó el turno al Rey del Pop, y lo hizo a su manera: con purpurina, dramatismo y mucha actitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/l11-3-6269220d.jpg

Aunque algunos se lo toman con humor, muchos fanáticos celebran su audacia y su persistencia artística. No todos los días una mujer de 79 años se anima a zombificar el pop global y salir a brillar en redes como si fuera su primer videoclip.

La Tigresa, que en entrevistas pasadas ha manifestado su deseo de llevar su historia a la pantalla, sigue generando contenido que alimenta su leyenda.

Más

¿La próxima frontera? Quizá una película o una serie sobre su vida. "Mi historia puede inspirar", dijo hace unos años. Y con esta versión de Thriller, no cabe duda: ya lo está haciendo, a su propio ritmo... ¡y rugido!