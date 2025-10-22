Lo que debes saber sobre la gira "Loop Tour" de Ed Sheeran que lo traerá por primera vez a RD

Ed Sheeran en un concierto realizado en mayo del 2025 en el Metropolitano de Madrid | Agencia EFE

Ed Sheeran, uno de los cantautores más exitosos y aclamados del mundo, confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con su nueva gira global “Loop Tour”, la cual incluirá por primera vez una esperada parada en la República Dominicana.

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber sobre este gran acontecimiento musical.

1. Primera vez en suelo dominicano

Por primera vez en su carrera, Ed Sheeran se presentará en Santo Domingo. La cita será el 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, uno de los recintos de mayor capacidad del país.

Este concierto forma parte del extenso recorrido latinoamericano del artista, quien también visitará países como Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/l11s-1-29cb4cfe.jpg

2. Un tour verdaderamente global

El Loop Tour tendrá un alcance planetario. Comenzará en París, Francia, el 1 de diciembre de 2025, y continuará con 50 fechas confirmadas que incluyen presentaciones en Europa, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, América del Norte, el Caribe y América Latina.

El cierre de la gira será en Tampa, Florida (EE. UU.) el 7 de noviembre de 2026.

3. Boletos: precios y disponibilidad

Aunque la venta de boletos dependerá de cada país y canal oficial, se ha informado que los precios oscilarán entre 100 y 500 dólares estadounidenses, dependiendo del tipo de entrada y la ciudad.

Dada la altísima demanda que generan sus shows, se recomienda mantenerse atento a los canales de venta autorizados para evitar fraudes.

4. El formato “loop” que lo hace único

Fiel a su estilo, Sheeran presentará un show minimalista pero impactante, solo en el escenario, acompañado exclusivamente por su guitarra y su característico pedal de loops, una técnica que le permite construir capas sonoras en tiempo real, sin banda.

Este formato ya ha sido aclamado mundialmente por su innovación y autenticidad.

5. Nuevo disco: Play

La gira viene acompañada del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado “Play”, presentado en septiembre de este año.

El disco muestra un lado experimental del artista británico, con fusiones de sonidos de India y Persia, combinados con sus raíces folk irlandesas. “Exploré nuevas influencias musicales y colaboré con productores de diferentes partes del mundo”, explicó Sheeran en una entrevista reciente.

6. Producción renovada y sorpresas visuales

Los conciertos del Loop Tour ofrecerán una renovación total en términos de producción escénica y visual. Habrá una nueva puesta en escena, con elementos de diseño completamente rediseñados para esta nueva era del artista.

Además del repertorio clásico, el show incluirá canciones nuevas del álbum Play, por lo que será una experiencia imperdible tanto para fanáticos de toda la vida como para nuevos seguidores.

7. Más fechas podrían anunciarse

Aunque el calendario inicial ya fue publicado, la producción de la gira ha dejado la puerta abierta para añadir más fechas en Latinoamérica, dependiendo de la respuesta del público y la logística de los recintos.

¿Estás listo para verlo en vivo?

Con millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy y una capacidad inigualable para conectar con públicos diversos, Ed Sheeran promete hacer historia en su debut en República Dominicana. La cuenta regresiva ya comenzó.